МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Москва, 14 сентября. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Германию отменен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что 15 сентября Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас должны были принять участие в церемонии закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. 3 сентября немецкая сторона проинформировала Москву о том, что Маас не примет участия в церемонии, а двусторонняя встреча министров сокращена до полутора часов.

«Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что глава МИД РФ направит приветствие участникам церемонии закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств.