Турист из Петербурга рассказал, как изменился Крым после воссоединения с РФ

За шесть лет пребывания Крыма в составе России на полуострове произошли кардинальные изменения. Некоторые из них трудно не заметить —

новый аэропорт, Крымский мост, трасса «Таврида». За строительством этих объектов следили все СМИ и соцсети. Другие, возможно, менее заметные изменения, но делающие жизнь проще, реализуются каждый день.

Турист их Санкт-Петербурга Александр Николаевич с семьей приехал на полуостров впервые после воссоединения Крыма с Россией. До этого он был здесь в далеком 2011 году, еще во времена Украины.

В комментарии Федеральному агентству новостей он рассказал, что сейчас, конечно, ощутима разница в ценах. Сегодня стоимость продуктов на крымских курортах почти такая же, как в Санкт-Петербурге и Москве. В качестве примера он назвал молочные продукты местных производителей, которые стоят дороже, чем на территории материковой России, однако их качество на высоком уровне. Такие цены на полуострове объясняются тем, что многие товары приходится сюда долго доставлять.

Александр Николаевич отметил, что дорожное покрытие от Симферополя до Ялты ему не очень нравится, хотя подчеркнул что заинтересовался новой трассой «Таврида». Ее в конце августа открыл президент России Владимир Путин. Четырехполосная трасса протяженностью 250 километров проходит по территории Крыма и Севастополя. На данный момент для движения открыто 190 км от Керчи до Симферополя. Полное завершение строительства запланировано на конец 2023 года.

По словам собеседника ФАН, лично для него ехать в Крым на машине — весьма затруднительно. Во-первых, более 2000 километров в одиночку за рулем — это довольно тяжело, плюс к этому бензин на полуострове дороже (из-за той же логистики). Кроме того, в некоторых районах дороги еще не успели привести в порядок.

«Сейчас мы ехали по Севастополю, здесь дороги лучше, видно, что сделали хорошо. При Украине было совсем другое дело. Ни о чем», — подчеркнул петербуржец.

Одним из экстремальных видов транспорта в Крыму можно назвать троллейбус, который курсирует в Симферополь из Ялты и обратно. Дорогу выдержит не каждый, все-таки более трех часов в пути по крымскому серпантину — дело весьма утомительное, но запоминающееся.

«Мы приехали, специально прокатились (на троллейбусе, 84 км в пути. — Прим. ФАН). Впечатления хорошие. Мне не удалось прокатиться в 2011 году, а в этом получилось. По цене — дешевле, чем маршрутка или автобус. Ну, идет только дольше», — рассказал Александр Николаевич.

Если говорить о выборе жилья, то наш собеседник с семьей предпочитает снимать дома в частном секторе. Он отмечает, что так выгоднее, чем в отелях. К примеру, на улицах рядом с набережной Ялты, где до моря идти от силы метров 300, дома сдают от 2500 до 5000 рублей в сутки — все зависит от качества жилья и удаленности от пляжа.

На вопрос о том, изменилась ли набережная Ялты, Александр Николаевич подчеркнул, что некоторые хоть и говорят, что власти ничего не сделали, но это не так:

«Сделали, и весьма прилично».

Ответ на вопрос, чем заняться на полуострове, естественно, у многих приезжающих сходится, — конечно, самый приятный отдых — именно на море. Но и поход в горы — тоже отличный вариант для времяпрепровождения.

«У моря лучше всего. Соленый свежий воздух — это очень хорошо. Я также ходил два раза по Царской тропе, по Боткинской тропе прогулялся. Великолепные ощущения. Если бы я еще сюда приехал, то через день бы ходил туда», — рассказывает наш собеседник.

Александр Николаевич с семьей предпочитает приезжать в Крым в сентябре — это самый благоприятный период для отдыха, считает он, так как уже меньше туристов, да и солнце мягче.

Кстати, возвращаться в Петербург наш собеседник предпочел на поезде. Благодаря запуску в декабре 2019 года железнодорожного сообщения между Москвой и Симферополем, Санкт-Петербургом и Севастополем, многие туристы имеют возможность с комфортом добраться в Крым на двухэтажных поездах чуть более, чем за сутки. Запуск поездов позволил разгрузить авиасообщение и трассы на пути в Крым.