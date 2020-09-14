Египет остается стратегическим партнером России в Африке

Каир, 14 сентября. Посол России в Египте Георгий Борисенко дал интервью Daily News Egypt, в котором обозначил стремление Москвы к развитию и укреплению российско-египетских связей.

По словам Борисенко, назначенного послом в апреле текущего года, Египет остается для России окном в Африку, каким был для Советского Союза 50 или 60 лет назад. После распада СССР сотрудничество было в значительной степени затруднено процессами, проходившими внутри России, но в последние годы отношения Москвы и Каира последовательно восстанавливаются.

Египет стал ведущим торговым партнером России в Африке, обеспечивая около трети всего товарооборота с континентом. В 2019 году объем двусторонней торговли составил 6,2 млрд долларов. Правда, в 2020 торговый обмен сильно упал под влиянием охватившей планету пандемии коронавируса.

Тем не менее перспективы взаимного сотрудничества у России и Египта сохраняются. Серьезным подспорьем на этом фронте должна стать промышленная зона неподалеку от Суэцкого канала, создание которой планировалось завершить в конце 2020 – начале 2021 года.

На площадке будет организовано производство различной продукции по отечественным технологиям, что важно для России, поскольку в дальнейшем эти товары пойдут не только в Египет, но и в другие страны континента.

Борисенко отметил, что Россия принимает участие в экономических проектах по всей Африке и через это участие способствует урегулированию политических споров между африканскими державами.

Значение сотрудничества между Москвой и Каиром трудно переоценить. О важности российско-египетских связей еще на полях саммита Россия — Африка говорил президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси. Позднейшим подтверждением продуктивного диалога между двумя странами стало недавнее возобновление авиасообщения между российской и египетской столицами, а также готовность Египта к переговорам по запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на египетской территории.