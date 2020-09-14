«Закованная» в наручники Эвелина Бледанс напугала фанатов

Москва, 14 сентября. Подписчиков актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс напугала фотография с загадочной подписью, на которой артистка предстала в наручниках. Снимок появился в Instagram звезды.

В кадре Бледанс предстала в закрытом синем платье с прической, открывающей лицо и шею. Сдержанный образ дополнили серьги с крупными камнями.

«Доигралась…» — многозначительно подписала снимок актриса.

По геоданным, указанным над фотографией понятно, что кадр сделан в квартире в Люберцах, а не в полицейском участке. Это вызвало у фолловеров звезды еще больше вопросов и комментариев по поводу того, что так можно навлечь на себя беду.

«Боже упаси! Не надо даже в шутку, не разрешаю!» — взволнованно написала zeya_buu. «На себе не показывай!» — предупредил iultanov.

Нашлись и те, у кого фотография вызвала ассоциации с актером Михаилом Ефремовым, приговоренным к восьми годам лишения свободы за участие в смертельном ДТП.

«Эвелина, вот не надо так. Ефремов стих прочел на свою голову», — написала anna1872. «По этапу, как Ефремов!» — провел параллель alex_90it.

Также часть подписчиков решила, что Бледанс таким образом намекает на любовные путы. Недавно артистка призналась, что в ее жизни появился новый мужчина, но его имя раскрывать она пока не готова. Семилетний брак с бывшим супругом Александром Семиным распался три года назад. У пары есть сын Семен, ребенок с синдромом Дауна, воспитанием которого занимается телеведущая.

Ранее аккаунт Семена в Instagram был удален сообществом «за несоответствие правилам».