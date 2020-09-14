В Крыму убили известного российского диджея

Симферополь, 14 сентября. Диджей Сергей Бабин, более известный под псевдонимом mr. Basic, скончался в Евпаторийской больнице, так и не выйдя из комы после избиения. Об этом рассказала его супруга Елена Моисеева.

Музыкант отправился в Крым в начале сентября на фестиваль Z.City в Поповке. Вместе с коллегами 36-летний диджей жил в арендованном доме. В ночь на 8 сентября туда ворвались трое неизвестных, один из которых напал на Бабина.

«Они разбили камнем дверь, ворвались в дом. Во время перепалки Сергею нанесли несколько ударов по голове», — уточнила Моисеева.

Диджея госпитализировали в больницу в Евпатории, ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ, передает ForPost. Однако врачам не удалось спасти жизнь Бабина. Он скончался 13 сентября.

По факту случившегося завели уголовное дело. Подозреваемых в убийстве, как пишет «Культуромания», уже задержали.

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