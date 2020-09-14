Луганские прокуроры получают новые доказательства геноцида народа Донбасса

Луганск, 14 сентября. Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР благодаря действующему перемирию смогли получить новые доказательства преступлений украинских силовиков в отношении народа Донбасса, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Жители Луганской Народной Республики с воодушевлением восприняли достигнутое в конце июля сторонами конфликта соглашение о перемирии. Люди из прифронтовых населенных пунктов отдохнули от непрекращающихся обстрелов, а руководство ЛНР занялось вопросами строительства новых переходов между республикой и подконтрольными Украине городами Луганской области.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня практически в ежедневном режиме рапортует об успехах по части подготовки и строительства будущих пунктов пропуска через линию разграничения. Два новых КПВВ должны связать Луганск с подконтрольным ВСУ городом Счастье, а республиканский город Первомайск — с украинской частью города Золотое.

Максимально эффективно в своей работе используют достигнутое перемирие и следователи Генеральной прокуратуры ЛНР, работающие над уголовными делами о преступлениях украинских военных в отношении народа Донбасса. О деятельности в данном направлении корреспонденту ФАН рассказал представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Он сообщил, что в настоящее время у следователей есть возможность проводить следственные действия и собирать доказательства в тех местах, где ранее это не представлялось возможным из-за постоянных обстрелов. Речь идет о прифронтовых населенных пунктах республики, которые систематически были под огнем ВСУ.

К примеру, после посещения следователями города Кировска, прокуроры получили новые доказательства агрессии Киева, а уголовное дело, возбужденное по статье «Геноцид» пополнилось новыми фактами и свидетельствами потерпевших. Также следователи побывали в населенном пункте Золотое-5, который до перемирия практически ежедневно обстреливался украинскими военными. На фотографиях отчетливо видно, что огонь киевские силовики вели непосредственно по жилым домам.

Все собранные доказательства приобщаются прокурорами к делам в отношении украинских командиров, отдававших приказы на обстрелы мирных городов и поселков Донбасса. Представитель Генеральной прокуратуры ЛНР напомнил, что преступления против человечности не имеют срока давности, а работа по сбору доказательств преступлений украинских силовиков ведется прокурорами на постоянной основе и будет продолжена.