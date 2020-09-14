Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку — 2»

Копенгаген, 14 сентября. Регулятор Дании не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» из-за политики. Об этом заявил представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) Мортен Кристенсен в комментарии РИА Новости.

Представитель Дании подчеркнул, что в задачи страны по «Северному потоку — 2» входит лишь соблюдение условий разрешения на прокладку газопровода. Кристенсен сказал, что страна будет «разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа».

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», — заявил Кристенсен.

Дании было выдано разрешение на строительство трубопровода в июле 2019 года, на данный момент завершена уже большая часть проекта.

Ситуация вокруг строительства «Северного потока — 2» значительно осложнилась после ситуации с Алексеем Навальным. В Берлине заявили, что блогер был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок», что вызвало призывы заблокировать проект.

Российские эксперты считают, что на европейские страны в отношении строительства трубопровода присутствует сильное давление со стороны США.