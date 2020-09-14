Дмитрий Абзалов: Реформа конституции Белоруссии ускорит интеграцию с РФ

О переговорах президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко можно выразиться знаменитой фразой: «Москва слезам не верит!» Уже несколько раз «батька» клялся на братских отношениях с Россией в том, что у него во внешнеполитическом арсенале остается исключительно одновекторность, но это не мешало ему после стабилизации отношений с «европейскими коллегами» заниматься прошлыми маневрами.

Чему же верит Москва? Договоренностям. Это договоренности по более быстрой интеграции с Белоруссией, прежде всего экономической, а также военной. На самом деле, Россия несколько раз на этом обжигалась. Поэтому встреча Путина с Лукашенко — это фактически поддержка Белоруссии, а не персонально «батьки».

При этом наша страна заинтересована в том, чтобы Белоруссия оставалась пророссийской, чтобы она встраивалась в российский энергетический проект, чтобы она не повторила судьбу Украины. Сегодня ситуация в Белоруссии изменилась: грядет конституционная реформа, поэтому интеграция, очевидно, будет проходить более ускоренными темпами. Такова повестка, обозначенная президентом России.

С точки зрения интересов Москвы, в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию в соседней республике. Никто не говорит о том, что президента Лукашенко будут поддерживать в любой форме, что бы он ни делал. Главное, чтобы ситуация между оппонентами разрешилась. Но, как было сказано, это нужно решать в самой Белоруссии, а не извне.

Москва отдельно подчеркнула, что будут изменения в конституции Белоруссии. Возможно, после этого состоятся новые президентские выборы. Это является разумным решением. Это — послание, которое идет, в том числе, протестующим на улицах белорусских городов. Если же Лукашенко будет отказываться от взятых на себя обязательств, то Москва не станет смотреть на это сквозь пальцы.

Сейчас Лукашенко — в непростом положении, и такое в наших отношениях бывало уже не раз. Если это приведет к более быстрым интеграционным процессам, в которых заинтересовано большинство граждан Белоруссии, то это уже будет очень большое достижение. В таком случае «батька», отказавшись от многовекторной политики, будет не просто связан с Россией обязательствами на бумаге, как это часто уже бывало, а предметно.

Если пойдут грузопотоки, если будет подписано соглашение об интеграции, если состоятся более содержательные переговоры в калийной сфере, то отношения Москвы и Минска станут более понятными и взаимовыгодными.