Генпрокуратура РФ направила Германии новый запрос по Навальному

Москва, 14 сентября. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов заявил, что ведомство направило немецкой стороне новый запрос по инциденту с Алексеем Навальным.

«Генеральная прокуратура РФ 14 сентября на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов к ней передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального», — пояснил он.

Иванов отметил, что ранее СМИ распространили заявления представителей компетентных органов Германии, в которых были изложены сведения, имеющие значение для установления всех обстоятельств госпитализации Навального.

«В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального», — добавил он.

По его словам, российская сторона продолжит взаимодействовать с Берлином, а также рассчитывает на удовлетворение запросов о правовой помощи. При этом Иванов напомнил, что Германия до сих пор не ответила на первый запрос российской стороны, который был направлен в конце августа.

Напомним, 20 августа состояние Навального резко ухудшилось в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навального переправили самолетом из Омска в Берлин и поместили в клинику «Шарите». 24 августа медики из клиники «Шарите» заявили, что Навальный якобы был «отравлен».

В начале сентября стало известно, что причиной инцидента с Навальным мог послужить его конфликт с Владимиром Ашурковым, который снабжал блогера денежными средствами и данными для «расследований». Разногласия между Навальным и Ашурковым возникли на фоне ликвидации признанного в России иноагентом ФБК. Ашурков требовал от Навального сохранить ФБК или вернуть вложенные деньги. Кроме того, было установлено, что вероятным исполнителем инцидента с Навальным является гражданка Великобритании Мария Певчих, которая тесно сотрудничает с Ашурковым с 2010 года.