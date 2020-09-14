«Аэрофлот» меняет правила перевозки животных

Москва, 14 сентября. Авиакомпания «Аэрофлот» поэтапно вводит изменения в правила перевозки животных. Теперь это смогут сделать только совершеннолетние пассажиры. Первые нововведения планируется внедрить с 15 сентября. Кроме того, «Аэрофлот» урегулирует вопрос количеств перевозимых животных. Теперь один человек сможет взять с собой только одного питомца.

«Введение новых правил начнется с 15 сентября и продлится период внедрения несколько месяцев. Теперь перевозить животных смогут граждане, достигшие 18-летнего возраста. Также изменения будут направлены на урегулирование количества перевозимых животных. Теперь один пассажир сможет взять с собой одного питомца. Это означает, что один взрослый пассажир сможет провезти одну клетку или переноску с животным», — отметили представители авиакомпании.

В новых правилах нашлось место исключению. Так, щенков или котят в возрасте до 6 месяцев можно перевозить в одном контейнере в количестве до трех особей. Возможность взять животное с собой в салон самолета зависит от размера клетки, в котором оно перевозится. Пассажиры, перевозящие более одного питомца, могут воспользоваться грузовым подразделением компании. Перед вылетом владелец животного должен прикрепить специальную бирку к контейнеру перевозки с данными для связи.

В «Аэрофлоте» отметили, что подобные условия провоза животных практикуются другими как российскими, так и зарубежными авиакомпаниями. Новую инструкцию перевозки разработали ключевые службы «Аэрофлота».