В Совфеде рассказали, как РФ отобьет у США желание посылать B-52 на Украину

У России есть возможности, чтобы отбить у США желание постоянно летать в воздушном пространстве Украины, заявил Федеральному агентству новостей сенатор Франц Клинцевич.

Ранее командование ВВС Украины на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что патрулирование стратегическими бомбардировщиками B-52 ВВС США неба над Украиной будет регулярным.

«Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Фэрфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании», — значится в сообщении командования.

Таким образом в Киеве прокомментировали появление 14 сентября в воздушном пространстве Украины еще трех стратегических бомбардировщика ВВС США. На слова командования ВВС ВСУ отреагировал член Совета Федерации Франц Клинцевич. В интервью корреспонденту ФАН он заявил, что «американцы не имеют права появляться в непосредственной близости от российских границ».

«Это противоречит всем международным договорам и вопросам безопасности. Мы (Россия. — Прим. ФАН) с этим не согласимся и будем делать соответствующие ответные и демонстративные удары. Нам даже не нужно будет выдавливать американцев из воздушного пространства Украины. Дело в том, что есть страны, недалеко от Соединенных Штатов Америки, где могут базироваться наши стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, каждый из которых может полностью изменить геополитику в мире и полностью до неузнаваемости изменить ландшафт на континенте. Думаю, этого будет достаточно, чтобы американцы полностью изменили свой подход к таким полетам. Я бы на их месте не стал шутить с Россией, думаю, все что было сказано (представителями командования Воздушных сил ВСУ. — Прим. ФАН), — это несбыточные мечты Киева. Никто не посмеет так себя вести с Россией», — заявил сенатор.

Напомним, 4 сентября самолеты ВВС США впервые вошли в воздушное пространство Украины и пролетели в 53 км от границы с Крымом. Тогда же стало известно, что американские «стратеги» занимались отработкой нанесения ракетных ударов по российским военным объектам на территории Крыма и юга РФ.

К тому же 13 сентября два британских самолета-разведчика совершили многочасовые полеты вблизи Крыма, что следует из мониторинга западных авиаресурсов. В полетах были задействованы самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 и самолет радиоэлектронной разведки RC-135W британских Королевских ВВС, вылетевшие с авиабазы Акротири на Кипре.