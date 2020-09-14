В Киеве пытаются придумать, как «оторвать Белоруссию от России»

Киев, 14 сентября. В Киеве вынашивают план, как перетянуть Минск на сторону «демократии». Этому на днях было посвящено совещание в МИД Украины. В нем приняли участие представители офиса президента Владимира Зеленского и СНБО.

Как уточняет News Front со ссылкой на местные СМИ, на повестке совещания была ситуация в Белоруссии. По итогам встречи было решено делать все возможное, чтобы «оторвать Белоруссию от России».

Помимо этого, на совещании решили воспользоваться ситуацией в республике и перетянуть торговые связи «нового шелкового пути» на территорию Украины. Чтобы реализовать эту идею Киеву придется пойти на переговоры с Китаем.

«Сегодня придется чем-то пожертвовать , но завтра это окупится», — отметили участники встречи.

Отметим, что киевские власти, включая и президента Владимира Зеленского, давно целенаправленно и даже настырно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии, видимо, считая республику своей «зоной влияния». Так, Зеленский недавно посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко провести в республике повторные выборы. При этом глава Украины подчеркнул, что сделать это надо как можно скорее.

Высказывания Зеленского прокомментировал в беседе с ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик. По его словам, уже давно не является секретом, что действия Польши, Литвы, Латвии и примкнувшей к ним Украины направлены на то, чтобы поменять власть в Белоруссии. Делается это с одной целью, чтобы транснациональные корпорации (ТНК), интересы которых обслуживают участники НАТО, а также их «украинские лакеи», смогли захватить в ходе приватизации лакомые куски белорусской промышленности и сельскохозяйственных земель.