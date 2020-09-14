Пашаева возмутило «перекладывание вины на адвоката» в деле Ефремова

Москва. 14 сентября. Актер Михаил Ефремов получил восемь лет заключения за свои высказывания и позицию, но об этом никто не хочет говорить, в большом сроке винят его адвоката. Об этом журналистам заявил защитник артиста Эльман Пашаев.

В понедельник он выступил на пресс-конференции, где высказался о процессе и ответил на вопросы представителей СМИ.

По словам Пашаева, за его многолетнюю практику, в которой были и другие громкие процессы, подобный случай первый.

«Только у нас могло такое случиться. Вы знаете, за что дали Ефремову 8 лет? Никто об этом не хочет говорить. За его позицию, за его высказывания. Чтобы снять с себя ответственность, правоохранительные органы и суд заняли очень хорошую позицию: в этом виноват адвокат, что ему дали 8 лет. Это гениальный подход! Адвокат виноват», — возмутился юрист в пресс-центре НСН.

Адвокат уверен, что обвинения в его адрес и претензии к его работе сыграли роль отвлекающих факторов, которые позволили суду вынести известный вердикт.

«Прокурор 11 лет просил, адвокат виноват, что суд дал 8 лет. Наш народ достаточно грамотный, поэтому чтобы отвлечь и исполнить свой заказ — все переложить на адвоката Пашаева — они должны были привести хотя бы один факт — как я непрофессионально защищал Ефремова», — продолжил он.

Пашаев заявил, что подобное «перекладывание ответственности на адвоката» — это «ноу-хау», а процесс по делу Ефремова назвал «игрой в одни ворота». По его словам, в нем не было состязательности, поскольку суд предвзято относился к стороне обвиняемого.

Тем не менее, своей работой защитник Ефремова остался удовлетворен. Он подчеркнул, что вместе с напарницей Елизаветой Шаргородской проделанным они «довольны максимально», хотя усилия и не принесли результатов.

«Это не зависит от защитника», — добавил адвокат.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Такое наказание актер получил за совершенное в начале июня ДТП в центре столицы. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он сел за руль своего внедорожника, допустил выезд на полосу встречного движения и влетел в небольшой фургон. Водитель последнего не выжил. За данное преступление артисту грозило от пяти до 12 лет тюрьмы.

Многие эксперты после аварии заявили, что Ефремов должен понести строгое наказание. Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что если бы артист устроил аналогичную аварию в США, то мог бы получить пожизненный срок.