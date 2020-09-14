Дмитрий Гусев: Избирательная система в России ориентирована на человека

Результаты выборов следующие — все кандидаты на пост губернатора от «Единой России», то есть, кандидаты, поддержанные Владимиром Путиным, победили с оглушительным перевесом. Большинство из них — выпускники школы губернаторов РАНХиГС.

Почему же стало это возможно? Почему кандидаты от «Единой России», за редкими исключениями, получили более 50%?

После коронавируса у людей сформировался огромный запрос на стабильность. Это фиксируют социологи. Запрос на стабильность означает, что у людей должна быть уверенность в том, что завтра будет так же или лучше, чем сегодня. И на этот вопрос власти удалось найти ответ.

Как они это сделали? За счет реальной работы, за счет решения тех проблем, которые в обществе, в этих регионах, давно не решались. И власти удалось это не только сделать, но и рассказать об этом людям.

Поэтому — такие ошеломляющие результаты.

Что касается новых партий, то три из них — «За правду», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива» — прошли в региональные парламенты, а «Партия прямой демократии» – не прошла. Это означает, что шансы были у всех, просто кто-то получше отработал, кто-то похуже.

Эти партии, безусловно, рассчитывают именно на участие в выборах в Госдуму РФ в следующем году. И те, кому удалось преодолеть 5% барьер, будут в списках в ГД РФ. Мне кажется, в ближайшие дни они должны об этом громко заявить.

Голосование длилось три дня, вопрос состоит в следующем: во время коронавируса не стоит допускать массовых скоплений людей. Это сделано, во-первых, с точки зрения безопасности людей, во-вторых — для удобства избирателей.

То есть, избирательная система переформатируется и становится, если так можно выразиться, «человекоориентированной». «Избирком приходит в каждый дом» — мне кажется, это хороший девиз для изменений в избирательном законодательстве и действий ЦИК.

Людям стало удобнее голосовать, потому они и голосуют, поэтому и явка высокая во всех регионах, выше, чем обычно — выше среднего, выше того, что было.

Полагаю, что и система электронного голосования, и трехдневное голосование будет применяться и в дальнейшем.