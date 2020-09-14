Поклонники заподозрили у Бузовой депрессию из-за обильного фотошопа

Москва, 14 сентября. Эстрадную певицу и ведущую телешоу «Дом-2» Ольгу Бузову на ее последних снимках в Instagram не узнают поклонники. Причина в том, что звезда слишком увлеклась фотошопом.

Сейчас Бузова принимает участие в съемках спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Артистка делится с поклонниками фотографиями с репетиций, но фанаты выражают недовольство снимками. Их не устраивает то, что они больше не узнают свою любимицу на фотографиях — так сильно они заретушированы.

Излюбленными приемами коррекции своего лица в фотошопе у Бузовой является выравнивание общего тона лица, увеличение скул и повсеместное уменьшение объемов. После этих действий певица на снимках становится похожей то на телеведущую Леру Кудрявцеву с ее узким овалом лица, то на исполнительницу Елену Темникову с ее выразительными скулами.

Поклонники Бузовой бьют тревогу и просят ее не прятать свою индивидуальность из-за модных трендов.

«Мне одной кажется, что фото слишком сильно отфотошопили?» — задается вопросом drago_born. «А что с лицом? На себя не похожа совсем», — огорчается flyussi_maria. «Это точно вы на фото?» — не узнает певицу maxkoreev.

Некоторые поклонники уже диагностировали у певицы депрессию, аргументируя это тем, что Бузова отказывается принимать себя. Причинами в комментариях называются высокая занятость, плотный график и трата лишней энергии на тренировки на льду. Сама телезвезда пока никак не комментирует домыслы подписчиков.

Ранее в Сети появились снимки певицы без макияжа. Они вызвали у поклонников положительную реакцию, фолловеры порадовались, что звезде, как и им, свойственны признаки усталости и увядания.