Ракета «Брамос» сможет уничтожать воздушные цели

Проект ракеты «Брамос» позволит России и Индии совместно развивать высокотехнологичное производство и улучшать отношения, заявил военный аналитик Андрей Кошкин.

Содиректор российско-индийского совместного предприятия «Брамос» Александр Максичев в интервью РИА Новости заявил, что разработчики утвердили одноименный проект крылатой ракеты для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS. Ее первый полет может состояться в 2024 году.

По словам Максичева, в настоящее время ракеты «Брамос» могут работать только по наземным и морским целям. Новая же разработка будет выпускаться в классе «воздух — воздух».

«Таким образом, мы расширяем номенклатуру целей для ракет «Брамос», через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же, лишь с некоторой модернизацией, но «мозги» у нее будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной цели», — сказал он.

Совместное российско-индийское предприятие появилось в 1998 году. Оно специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования — корабельного, подводного, берегового и воздушного. По словам военного аналитика, эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, Москва и Нью-Дели создали сверхсовременный совместный проект, который позволит ВПК двух стран работать над созданием самых современных оружейных систем.

«Первая и важная задача — координация наших усилий, интеграция совместных усилий для развития номенклатуры целей ракеты «Брамос». Тем более она уже создана в металле, нужно будет слегка переделать ГСН и рули, а потом ее уже можно будет применять против самолетов AWACS. Прочему они главная цель? Потому что против остальных самолетов могут использоваться классические авиационные ракеты, а вот самолеты AWACS обычно берегут как зеницу ока, и они сопровождаются самолетами-прикрытия. Так что, «Брамос» станет отличным средством для их ликвидации. Хорошей ракете нужна хорошая и важная цель», — говорит эксперт.

Кошкин видит в совместном сотрудничестве двух стран успех геополитического характера. Он напомнил, что сегодня США ищут некий противовес Китайской Народной Республике в геополитическом плане и смещают свой фокус внимания с Пакистана на Индию. Следовательно, работая совместно с индийскими оборонно-промышленными предприятиями и военно-научным сообществом, Россия защищает Нью-Дели от пагубного влияния США.

«Мы создаем и развиваем высокоэффективную военную технику. Это серьезный геополитический успех, и я думаю, он не пройдет мимо экспертов США. Индия имеет свои наработки, она успешно поразила спутник в ближнем космосе, Россия — лидер в производстве гиперзвуковых ракет, и такой тандем может быть очень продуктивным», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, AWACS или авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — это электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах, и предназначена для обнаружения объектов противника на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.