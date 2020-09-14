Автоэксперт заявил, что водители электросамокатов должны иметь права

По проезжей части могут двигаться только люди, которые имеют лицензию на управление транспортным средством, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Водители электросамокатов должны получить водительское удостоверение и иметь на транспортном средстве световые приборы, если они хотят выезжать на дорогу общего пользования. Об этом Канаев рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.

В Министерстве транспорта России предложили внести изменения в правила дорожного движения. Согласно проекту, к так называемым средствам индивидуальной мобильности (СИМ) хотят отнести электросамокаты, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное.

На СИМ разрешат ездить по правому краю проезжей части или обочине при условии, что у транспортного средства есть тормоза, фонарь и катафоты. В пешеходных зонах водителям этих транспортных средств можно будет разгоняться до 20 километров в час. В то же время пользоваться в нетрезвом состоянии таким средствами передвижения запретят.

По словам автоэксперта Сергея Канаева, индивидуальные транспортные средства такого типа в любом случае должны быть как-то прописаны в ПДД. Собеседник ФАН считает, что двигаться по дороге на них могут только те граждане, которые сдали экзамен на права.

«По проезжей части должны двигаться люди, которые имеют лицензию на управление транспортным средством. Если вводить водительские удостоверение для тех, кто двигается на электросамокатах, то появится громадное количество возмущений от граждан. Если они передвигаются по пешеходным дорожкам, то тут не нужно никакой лицензии. При этом мое мнение состоит в том, что все электросамокаты и ролики должны передвигаться по тем частям проезжей части, где не ездят автомобили. Когда говорят, по краю проезжей части, то вопрос в том, что это не самое безопасное место», — заявил Канаев.

По его словам, при движении по проезжей части СИМ должны быть оборудованы световыми приборами, среди которых — поворотники, стоп-сигналы, габариты и фары ближнего света.

«У транспортного средства должны быть как минимум повороты, стопы и т. д. Иначе мы не понимаем, куда оно может двигаться. А на скорости 60 км/ч убирать руку с руля и показывать, что я еду направо или налево — небезопасно. Тем более у вас нет опоры пятой точки при езде на электросамокате. Если этого всего нет, то тогда выезжать можно только на пешеходные дорожки», — сказал автоэксперт.

Нынешнее предложение Минтранса компромиссное, поскольку ведомство стремится избежать недовольства от большинства россиян. При этом не до конца прорабатывается вопрос о безопасности дорожного движения на СИМ, утверждает Канаев.

«Я думаю, что тут будут комментарии ГИБДД, которая озвучит тему безопасности дорожного движения. В предложениях есть правовая коллизия и недоработка», — добавил собеседник ФАН.

В Минтрансе РФ ранее сообщили о цели ввести бесплатный проезд в общественном транспорте к 2035 году. В рамках стратегии предлагается увеличить количество платных дорог для автомобилистов. Так, с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. При этом в документе не говорится, будет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.