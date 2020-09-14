Почему Ленобласть поддержала Дрозденко

Роль главы региона — быть хозяином на своей земле и заботиться о населяющих ее людях, как о своей семье. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ночь с 13 на 14 сентября в здании Ленинградской областной торгово-промышленной палаты состоялось уже ставшее традиционным мероприятие Election night — пресс-конференция, посвященная подведению итогов единого дня голосования. Ее организаторами в очередной раз выступили ТАСС Северо-Запад и Институт современного государственного развития.

Ближе к полуночи в помещение стали стягиваться основные действующие лица прошедшего электорального процесса. После недолгого выступления председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, огласившего промежуточные итоги голосования, слово взял лидер избирательной гонки Александр Дрозденко. Он рассказал о принципах, на которых строилась его кампания, и о программе развития региона до 2030 года, воплощение которой началось еще задолго до текущего избирательного цикла. По его словам, благодаря конкретным делам по улучшению жизни в Ленобласти у него отсутствовала необходимость вести масштабную агитационную кампанию.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, чем прошедшие выборы отличаются от другого электорального испытания, через которое ему пришлось пройти (в 2015 году Дрозденко также баллотировался на пост руководителя области), губернатор не смог сдержать эмоций — ведь в этот раз сетка сторонников блогера Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского добралась и до его региона.

«Появились третьи силы, которые все время по ходу предвыборной кампании кричали, что она, дескать, неправильно ведется, — заявил руководитель Ленобласти. — И технологии мы применяем не те, и к голосованию не так готовимся! Если послушать некоторые рекомендации несистемной оппозиции, то получается, что губернатором нашей области должен был быть человек никчемный, бесполезный и ни на что не способный. Также желательно, чтобы он был без команды и не имел сторонников, а в случае начала избирательного цикла просто отполз куда-нибудь в темный угол и наблюдал, чем же все это закончится».

Губернатор поделился с корреспондентом ФАН, что называется, наболевшим.

«Никто не собирается просто так взять и отдать власть в регионе, — подчеркнул он. — И, должен признать, меня удивляют обвинения в том, что у меня были агитаторы и целая армия сторонников, которые целенаправленно поддерживали меня на выборах. Было бы странно, если бы они не появились после стольких лет работы на благо региона. Почему губернатор, уже отработавший целый срок на своем посту, не может рассчитывать на поддержку населения?»

Лидер избирательной гонки убежден, что главе региона, которому не стыдно за свои дела, можно и нужно говорить о них во время предвыборной кампании.

«Это честное преимущество перед остальными соперниками, которыми грех не воспользоваться, — объяснил Дрозденко. — Почему, если руководитель области — сильный состоявшийся человек, он должен этого стесняться? Это же глупость!»

Руководитель Ленобласти подчеркнул, что в России настало время «сильных губернаторов», которые знают и любят свой регион. При этом особенно мощны позиции тех из них, кто является «плотью от плоти» в подотчетных им областях — долгое время работали, а то и вовсе родились в них.

«Мне за свою биографию не стыдно! Я начинал трудовую деятельность здесь экономистом в ЖКХ и подрабатывал сантехником, — заявил Дрозденко. — Потому и знаю любой населенный пункт закрытыми глазами и добрую половину людей, что живут в них!»

Глава региона заметил, что не считает должность губернатора политической: по его словам, человек, занимающий такой пост, является чем-то вроде директора или менеджера.