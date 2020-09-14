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Как США и ЕС «мягкой» силой выдавливают Россию из Армении. Часть 2

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Как США и ЕС «мягкой» силой выдавливают Россию из Армении. Часть 2

Информационное пространство в современном мире играет важную роль. Именно оно создает тренды и формирует общественное мнение. Поэтому возможность контроля медиа-повестки или хотя бы ее коррекции становится немаловажным элементом политики «мягкой» силы. На примере Армении рассказываем о перехвате информационного поля ЕС и США в интересах выдавливания России из Закавказья.

В первой части уже поднимался вопрос о важности средств массовой информации, ведь именно они формируют повестку и задают тренды для общества. В Армении наиболее авторитетной организацией в журналистской среде является «Ереванский пресс-клуб» (далее по тексту — ЕПК), именно о нем и пойдет рассказ в данной статье.

Основана организация была в 1995 году и на сегодняшний день включает в себя большинство объединений журналистов Армении. Основной задачей пресс-клуба является поддержка СМИ, работающих в направлении укрепления демократических институтов и становления гражданского общества в стране.

Главным управляющим органом ЕПК является правление и совет, члены которого избираются путем голосования не реже одного раза в два года (последнее состоялось в апреле 2019 года). Несмотря на это, председателем пресс-клуба с самого ее основания является Борис Навасардян, как, впрочем, и большая часть его членов.

Борис Навасардян

Всего в правлении 15 человек, большинство из которых выпускники Ереванского Государственного педагогического института русского и иностранных языков им. В.Я. Брюсова (сильный институт, готовящий переводчиков и специалистов межкультурной коммуникации) или филологического факультета Ереванского Государственного университета, являются членами Союза журналистов Армении, то есть имеют непосредственное отношение к СМИ.

Ереванский пресс-клуб

Однако есть исключения. К примеру, Гаяне Маркосян — PR-менеджер филиала американской компании Synopsys в Армении. Компания является партнером Silicon to Software и занимается разработкой программного обеспечения, автоматизацией и различными ИТ-технологиями. В Армении, как и в других зарубежных офисах, она имеет свою образовательную базу, взаимодействует с учебными заведениями, а также ведет активную общественную деятельность, в том числе в интересах пропаганды «американской мечты».

Финансирование

В основном финансирование ЕПК осуществляется Агентством США по международному развитию, которое в 2019 году обеспечило 67% бюджета организации в рамках грантов Центра медиа-инициатив и Ассоциации финансистов Армении.

Структура доходов Ереванского пресс-клуба в 2019 году

Если раздача грантов Агентством США по международному развитию в угоду Вашингтону уже давно не секрет, то интересен подход к финансированию со стороны Европейского союза, где более 80% отчислений (26% от всего бюджета ЕПК) приходятся на два немецких фонда — Фридриха Эберта и Международного правового сотрудничества. Первый ассоциирован с «Социал-демократической партией Германии», которая сейчас вместе с «Христианским союзом Германии» и рядом других партий образует большинство в немецком парламенте. Это объясняет и его деятельность — содействие немецкому правительству в обеспечении внешней политики, укреплении демократических сил и продвижения «политических талантов». Второй фонд основан немецким правительством и на федеральные деньги продвигает идеи расширения ЕС, а также укрепления права и законности в странах-партнерах, в том числе через поддержку прозрачности СМИ.

Кстати, фонд Фридриха Эберта финансирует и встречи в рамках Форума гражданского общества Восточного партнерства, основными целями которого являются распространение европейских ценностей и подготовка к членству в ЕС Белоруссии, Армении, Грузии и Азербайджана. Как ни странно, на территории Армении координатором данного проекта является президент ЕПК Борис Навасардян. 

Форум гражданского общества Восточного партнерства

Партнером ЕПК является неправительственная организация ALDA или Европейская ассоциация местной демократии, созданная в 1999 году по инициативе Совета Европы. Занимается она налаживанием связей между неправительственными организациями проевропейской направленности, представителями ЕС и местными органами власти, а также продвижением в эту самую власть людей с активной гражданской позицией, поддержкой и сопровождением местных НПО. В Армении офис организации находится в Гюмри.

Европейская ассоциация местной демократии

Проекты

Основной направленностью проектов ЕПК является расширение взаимодействия с европейскими странами и США. К примеру, за четыре месяца до досрочных парламентских выборов в Армении — 2-4 сентября 2018 года при поддержке фонда Фридриха Эберта Навасардян провел семинар на тему «Внеочередные парламентские выборы в Армении в контексте взаимоотношений ЕС — Республика Армения», на котором рассматривались вопросы сотрудничества и поддержки европейскими силами предстоящего избирательного процесса. Кроме того, опять же накануне выборов, ЕПК промониторил СМИ республики, освещавшие выборы в национальное собрание (9 декабря 2018 года) в рамках проекта «Медиа для информированного участия граждан», финансируемого агентством США по международному развитию. К слову, последний проект был инициирован в 2015 году и завершился совсем недавно. Целью его было увеличение вовлеченности в создание контента граждан и, собственно, его правильное освещение средствами массовой информации, в особенности целевыми, которые и формируют повестку в стране. Именно в рамках этого проекта с сентября 2019 года на Первом канале Армении (аудитория около 3,5 млн. человек) еженедельно транслируется программа «Медиа Обозреватель».

Впрочем, вопросом формирования правильной журналистики в Армении озабочен не только Вашингтон, но и Берлин. Так, в июне 2019 года совместно с Немецким фондом международного правового сотрудничества была проведена конференция по вопросу прозрачности СМИ, надлежащего управления, журналистской этики и законодательства о СМИ.

Еще один интересный проект — «Гражданское участие в местном самоуправлении», финансируемый Агентством США по международному развитию. На мероприятиях идет целенаправленное продвижение инициативы в качестве платформы для реформирования, а также лоббирование на местном уровне нужных организаций, к примеру — InfoTun.

Сеть информационных центров InfoTun

В рамках проекта только в этом году было проведено два семинара:

  • 17-19 января — на тему «Текущий этап территориальных реформ и местное самоуправление Армении»;

  • 24-26 января — на тему «Роль местного самоуправления в развитии демократии».

В контексте прилагаемых иностранными фондами усилий в медиа пространстве Армении довольно последовательно выглядит принятие в августе этого года закона «Об аудиовизуальных медиа». Он ограничил вещание на негосударственном языке и более всего это ударило по повестке РФ — из свободного доступа были исключены российские каналы «Первый», «РТР Планета» и «Культура». В то время, как для распространения необходимой Западу повестки используются возможности НПО «Ереванский пресс-клуб».

По существу, ничего не мешает и российским организациям, в том числе и посольству, за гранты проводить необходимую информационную политику через тот же «Ереванский пресс-клуб», однако этого не происходит и слова о «мягкой» силе так и остаются словами.

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