Как США и ЕС «мягкой» силой выдавливают Россию из Армении. Часть 2

Информационное пространство в современном мире играет важную роль. Именно оно создает тренды и формирует общественное мнение. Поэтому возможность контроля медиа-повестки или хотя бы ее коррекции становится немаловажным элементом политики «мягкой» силы. На примере Армении рассказываем о перехвате информационного поля ЕС и США в интересах выдавливания России из Закавказья.

В первой части уже поднимался вопрос о важности средств массовой информации, ведь именно они формируют повестку и задают тренды для общества. В Армении наиболее авторитетной организацией в журналистской среде является «Ереванский пресс-клуб» (далее по тексту — ЕПК), именно о нем и пойдет рассказ в данной статье.

Основана организация была в 1995 году и на сегодняшний день включает в себя большинство объединений журналистов Армении. Основной задачей пресс-клуба является поддержка СМИ, работающих в направлении укрепления демократических институтов и становления гражданского общества в стране.

Главным управляющим органом ЕПК является правление и совет, члены которого избираются путем голосования не реже одного раза в два года (последнее состоялось в апреле 2019 года). Несмотря на это, председателем пресс-клуба с самого ее основания является Борис Навасардян, как, впрочем, и большая часть его членов.

Всего в правлении 15 человек, большинство из которых выпускники Ереванского Государственного педагогического института русского и иностранных языков им. В.Я. Брюсова (сильный институт, готовящий переводчиков и специалистов межкультурной коммуникации) или филологического факультета Ереванского Государственного университета, являются членами Союза журналистов Армении, то есть имеют непосредственное отношение к СМИ.

Однако есть исключения. К примеру, Гаяне Маркосян — PR-менеджер филиала американской компании Synopsys в Армении. Компания является партнером Silicon to Software и занимается разработкой программного обеспечения, автоматизацией и различными ИТ-технологиями. В Армении, как и в других зарубежных офисах, она имеет свою образовательную базу, взаимодействует с учебными заведениями, а также ведет активную общественную деятельность, в том числе в интересах пропаганды «американской мечты».

В основном финансирование ЕПК осуществляется Агентством США по международному развитию, которое в 2019 году обеспечило 67% бюджета организации в рамках грантов Центра медиа-инициатив и Ассоциации финансистов Армении.

Если раздача грантов Агентством США по международному развитию в угоду Вашингтону уже давно не секрет, то интересен подход к финансированию со стороны Европейского союза, где более 80% отчислений (26% от всего бюджета ЕПК) приходятся на два немецких фонда — Фридриха Эберта и Международного правового сотрудничества. Первый ассоциирован с «Социал-демократической партией Германии», которая сейчас вместе с «Христианским союзом Германии» и рядом других партий образует большинство в немецком парламенте. Это объясняет и его деятельность — содействие немецкому правительству в обеспечении внешней политики, укреплении демократических сил и продвижения «политических талантов». Второй фонд основан немецким правительством и на федеральные деньги продвигает идеи расширения ЕС, а также укрепления права и законности в странах-партнерах, в том числе через поддержку прозрачности СМИ.

Кстати, фонд Фридриха Эберта финансирует и встречи в рамках Форума гражданского общества Восточного партнерства, основными целями которого являются распространение европейских ценностей и подготовка к членству в ЕС Белоруссии, Армении, Грузии и Азербайджана. Как ни странно, на территории Армении координатором данного проекта является президент ЕПК Борис Навасардян.

Партнером ЕПК является неправительственная организация ALDA или Европейская ассоциация местной демократии, созданная в 1999 году по инициативе Совета Европы. Занимается она налаживанием связей между неправительственными организациями проевропейской направленности, представителями ЕС и местными органами власти, а также продвижением в эту самую власть людей с активной гражданской позицией, поддержкой и сопровождением местных НПО. В Армении офис организации находится в Гюмри.

Основной направленностью проектов ЕПК является расширение взаимодействия с европейскими странами и США. К примеру, за четыре месяца до досрочных парламентских выборов в Армении — 2-4 сентября 2018 года при поддержке фонда Фридриха Эберта Навасардян провел семинар на тему «Внеочередные парламентские выборы в Армении в контексте взаимоотношений ЕС — Республика Армения», на котором рассматривались вопросы сотрудничества и поддержки европейскими силами предстоящего избирательного процесса. Кроме того, опять же накануне выборов, ЕПК промониторил СМИ республики, освещавшие выборы в национальное собрание (9 декабря 2018 года) в рамках проекта «Медиа для информированного участия граждан», финансируемого агентством США по международному развитию. К слову, последний проект был инициирован в 2015 году и завершился совсем недавно. Целью его было увеличение вовлеченности в создание контента граждан и, собственно, его правильное освещение средствами массовой информации, в особенности целевыми, которые и формируют повестку в стране. Именно в рамках этого проекта с сентября 2019 года на Первом канале Армении (аудитория около 3,5 млн. человек) еженедельно транслируется программа «Медиа Обозреватель».

Впрочем, вопросом формирования правильной журналистики в Армении озабочен не только Вашингтон, но и Берлин. Так, в июне 2019 года совместно с Немецким фондом международного правового сотрудничества была проведена конференция по вопросу прозрачности СМИ, надлежащего управления, журналистской этики и законодательства о СМИ.

