Заявившая о «безработных тунеядцах» депутат за год заработала 977 тыс. рублей

Саратов, 11 сентября. Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская заработала за прошлый год 977,33 тысячи рублей, об этом сказано в декларации.

Согласно официальным данным, в 2019 году доход Ковинской снизился на 4,5% по сравнению с годом ранее. Ежемесячная зарплата депутата составила около 81 тысячи в месяц.

В 2018 году доход Ковинской составил 1,02 млн рублей. В ее собственности были гараж 18,8 квадратных метра, земля под гаражом и совместная с супругом квартира площадью 121,1 квадратного метра. Ее супруг заработал в 2019 году 438,27 тысячи рублей.

Ранее Ковинская резко высказалась о ежемесячном пособии потерявшим работу в период пандемии в 12 130 рублей. Секретаря возмутили пособия безработным.

«Так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят», — заявила она.

Стоит отметить, что это не первая саратовская чиновница, резко высказывающаяся о пособиях. Ранее бывший саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова утверждала, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц одними «макарошками» и оставаться здоровым. Позже саратовский губернатор назначил нового министра труда, пишет телеканал «360». Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области Лидия Бузовчук раскритиковала маткапитал, заявив, что «раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили».