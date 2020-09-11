Жители и специалисты рассказали, как удалось спасти Свияжск

Уникальный остров-град в устье Волги и Свияги знаменит своими многочисленными памятниками культуры федерального значения. Среди них — Богородице-Успенский мужской монастырь, Сергеевская церковь, возведенная в XVI веке, деревянная Троицкая церковь 1551 года постройки, Церковь Константина и Елены и Колокольня Никольской церкви.

Село Свияжск уже в конце ХХ века было включено в список исторических городов и населенных мест Российской Федерации и в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом на острове существовала реальная угроза затопления не только памятников архитектуры, но и домов местных жителей. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал глава Свияжского сельского поселения Владимир Костюнин.

«В 1957 году построили Жигулевское водохранилище, и уровень воды в Свияге поднялся. Сначала это было незаметно, но впоследствии стало катастрофой. Уровень понемногу с каждым годом поднимался и начал разбивать берега. Индикатором для меня служила тропинка — с детства ее помню. Раньше, когда я спускался к реке, она была до обрыва. Со временем тропинка становилась все уже, а потом на ней появились выемки, начал осыпаться грунт, а потом и известняк — целыми глыбами», — вспомнил он.

В зоне подтопления в итоге оказались около 100 жилых домов и свияжские памятники. На их спасение в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» были выделены 286,3 млн рублей. На эти деньги было проведено берегоукрепление Куйбышевского водохранилища на участке протяженностью 2734 метра. Об этих работах рассказал главный специалист ГКУ «Главинвестстрой РТ» Дмитрий Арисов.

«Все основные работы были проведены в 2012–2013 годах. Затем провели установку опор освещения. Кроме того, была построена пристань, она функционирует уже семь лет, и мы не наблюдаем никаких сползаний грунта или других проблем. Генеральным подрядчиком на этом проекте было ООО ПСО «Казань». Они возводили, кроме прочего, объекты к Универсиаде и с речным вокзалом Свияжска справились прекрасно», — констатировал Арисов.

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин тоже положительно отозвался о работах, проведенных в рамках программы. По его словам, благодаря проекту им удалось не только сохранить уникальные исторические памятники, но и создать инфраструктуру, необходимую для привлечения туристов.