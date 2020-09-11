К осужденному Ефремову в СИЗО началось паломничество с пирогами

Москва, 11 сентября. К осужденному на восемь лет актеру Михаилу Ефремову, на данный момент отбывающему срок в СИЗО №5 города Москвы, началось паломничество. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Иванов в комментарии RT.

Как рассказывает наблюдатель, люди приносят актеру различные передачи. Одна бабушка пришла с пирогом собственного приготовления, но его не приняли, так как актер уже исчерпал месячный лимит передач в 30 кг. По словам члена ОНК, артист просит сказать поклонникам, что он ни в чем не нуждается.

Также стало известно, что актер получил более 100 писем от фанатов за период нахождения в СИЗО. Он обещал ответить всем в ближайшее время.

Иванов отмечает, что проблем и конфликтов у Ефремова ни с сокамерниками, ни с сотрудниками следственного изолятора нет. В его камере находятся телевизор и холодильник. Досуг актер проводит на заднем дворе за игрой в настольный теннис с товарищами по заключению.

Ранее член ОНК Ева Меркачева в комментарии телеканалу «360» заявила, что в апелляции Ефремов должен отчетливо озвучить свою позицию, так как общество хочет видеть его раскаяние.

Актера театра и кино Михаила Ефремова приговорили в восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы. Пока шло следствие, артист находился под домашним арестом, поэтому его оставшийся срок заключения составляет семь лет и 10,5 месяца.