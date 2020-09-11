Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за соглашение властей Сербии и самопровозглашенного Косово, подписанное в Вашингтоне. Об этом заявил спецпредставитель главы Белого дома Ричард Гренелл.

«Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию, [на этот раз] за историческое соглашение Косово и Сербии», — написал Гренелл в Twitter.

Представитель американского президента опубликовал копию официального документа о номинации на шведском языке, где помимо Трампа указаны также руководства Сербии и самопровозглашенного Косово.

Напомним, что делегация из Сербии во главе с президентом Александром Вучичем недавно осуществила двухдневный визит в Вашингтон. В США состоялась встреча представителей Сербии с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, которая проходила в Овальном кабинете Трампа в его личном присутствии.

Стороны подписали соглашение по «экономическому урегулированию», согласно положениям которого обязуются реализовать проект автомобильного и железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной, согласованный в феврале этого года. Кроме того, необходимо будет выработать механизм подключения к этой железнодорожной транспортной сети и албанского порта Дуррес.

Граждане Сербии не пришли в восторг от встречи. Социальные сети заполонили гневные комментарии о том, что это «худший день в истории страны», поскольку Вучич «предал свой народ».