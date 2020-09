Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за соглашение властей Сербии и самопровозглашенного Косово, подписанное в Вашингтоне. Об этом заявил спецпредставитель главы Белого дома Ричард Гренелл.

Представитель американского президента опубликовал копию официального документа о номинации на шведском языке, где помимо Трампа указаны также руководства Сербии и самопровозглашенного Косово.

. @realDonaldTrump nominated for a SECOND Nobel Peace Prize for historic Kosovo-Serbia Agreement. @avucic @Avdullah https://t.co/WeY0V836JN