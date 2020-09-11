Гагарина представила новый трек после развода с Исхаковым

Москва, 11 сентября. Певица Полина Гагарина представила новую песню «На расстоянии». В своем Instagram она отметила, что в ней «сошлось много разных чувств», главное из которых — надежда. Мнения фанатов о новой работе артистки разошлись.

В своем аккаунте в соцсети Гагарина выложила обложку новой композиции и ее фрагмент. Также она поделилась личным восприятием песни. Навеяна ли эта лиричная работа разводом с фотографом Дмитрием Исхаковым, исполнительница не уточнила.

«Так много разных чувств сошлось в этой песне. И тоска, и воспоминания, и сомнения, и радость, но самое главное — это надежда. На завтра, на жизнь, на любовь. Она держит нас на плаву. Прислушивайтесь к себе и обязательно верьте в себя!» — говорится в публикации.

Поклонники быстро нашли полную версию композиции и поспешили высказать мнение исполнительнице. Многие отметили, что работа получилась очень чувственной и попала «прямо в сердце».

«Я спрячу слезы за улыбкой…» — как в точку о ее силе. Вот это песня, просто прямо сюда (в сердце. — Прим. ФАН)», — написала в комментариях tata_mur10. «Это что-то новенькое. Совершенно по-другому звучишь», — уточнил sofronov_hristian.

Однако некоторые сочли, что песня вышла слабой и банальной.

«Ну, «вау» — это, по-моему, явно преувеличено. Из последних релизов, пожалуй, это самый слабый, разочарован, обидно…» — высказался nnb_msk. «Ну, такое себе», — написал пользователь maricalt. «Этот трек, к сожалению, банален. Мелодия и текст размыты. Но это же Полина Сергеевна. Любовь», — отметил katindmitry.

Гагарина и Исхаков развелись в этом году, брак не спасла даже общая дочь Мия. Вместе пара также воспитывала сына певицы от первого замужества Андрея.

Исполнительница не любит афишировать личную жизнь, поэтому долгое время не высказывалась об отношениях с фотографом. Подтверждать или опровергать слухи о расставании артистки с супругом в связи с этим отказывался и ее представитель, напоминает телеканал «360».