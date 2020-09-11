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Гагарина представила новый трек после развода с Исхаковым

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Гагарина представила новый трек после развода с ИсхаковымМосква, 11 сентября. Певица Полина Гагарина представила новую песню «На расстоянии». В своем Instagram она отметила, что в ней «сошлось много разных чувств», главное из которых — надежда. Мнения фанатов о новой работе артистки разошлись.

В своем аккаунте в соцсети Гагарина выложила обложку новой композиции и ее фрагмент. Также она поделилась личным восприятием песни. Навеяна ли эта лиричная работа разводом с фотографом Дмитрием Исхаковым, исполнительница не уточнила.

«Так много разных чувств сошлось в этой песне. И тоска, и воспоминания, и сомнения, и радость, но самое главное — это надежда. На завтра, на жизнь, на любовь. Она держит нас на плаву. Прислушивайтесь к себе и обязательно верьте в себя!» — говорится в публикации.

Поклонники быстро нашли полную версию композиции и поспешили высказать мнение исполнительнице. Многие отметили, что работа получилась очень чувственной и попала «прямо в сердце».

«Я спрячу слезы за улыбкой…» — как в точку о ее силе. Вот это песня, просто прямо сюда (в сердце. — Прим. ФАН)», — написала в комментариях tata_mur10.

«Это что-то новенькое. Совершенно по-другому звучишь», — уточнил sofronov_hristian.

Однако некоторые сочли, что песня вышла слабой и банальной.

«Ну, «вау» — это, по-моему, явно преувеличено. Из последних релизов, пожалуй, это самый слабый, разочарован, обидно…» — высказался nnb_msk.

«Ну, такое себе», — написал пользователь maricalt.

«Этот трек, к сожалению, банален. Мелодия и текст размыты. Но это же Полина Сергеевна. Любовь», — отметил katindmitry.

Гагарина и Исхаков развелись в этом году, брак не спасла даже общая дочь Мия. Вместе пара также воспитывала сына певицы от первого замужества Андрея.

Гагарина представила новый трек после развода с ИсхаковымИсполнительница не любит афишировать личную жизнь, поэтому долгое время не высказывалась об отношениях с фотографом. Подтверждать или опровергать слухи о расставании артистки с супругом в связи с этим отказывался и ее представитель, напоминает телеканал «360».

Источник: Instagram
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