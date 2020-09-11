«АвтоВАЗ» запустил производство спецверсии Vesta Cross в черном цвете

Тольятти, 11 сентября. «АвтоВАЗ» объявил о начале производства новой специальной версии автомобилей LADA — Black. Первым в серии станет флагман модельного ряда — Lada Vesta Cross, доступный в двух вариантах: седан и SW. Затем выйдут модели хэтчбек XRAY Cross и паркетник 4х4 Urban.

«Автомобили в специальном исполнении [BLACK] отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера в сочетании с насыщенными цветами кузова», — заявляет автопроизводитель.

В черном цвете будут сделаны глянцевая крыша, корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. Также в черное будет одета обивка сидений и крыша изнутри.

Vesta Cross и Vesta SW Cross получат «зимний» пакет с подогревом лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса.

Это одно из последних дополнений в модельном ряду компании. Сроки запуска и цены будут названы позже.

Ранее «АвтоВАЗ» выпустил партию новых внедорожников Lada 4×4, получивших название Black. Новые отечественные джипы выкрашены в черный цвет, как и салон. Первая партия в количестве десяти штук выполнена в трех- и пятидверном вариантах.

Также «АвтоВАЗ» назвал победителей конкурса на лучшее название для нового автомобиля Lada. Голосование проходило в нескольких социальных сетях. В результате голосования в Facebook победителем стал вариант SLAVA, во «ВКонтакте» — Onega, в Instagram победила Alta , а в «Одноклассниках» — Lika.