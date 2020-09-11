Россияне осудили Артемия Лебедева за носки

Москва, 11 сентября. Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев поделился лайфхаком с носками. Однако интернет-пользователи в результате совета, появившегося на Youtube-канале блогера, разделились на два лагеря.

Одна сторона признала идею хорошей и практичной для любого мужчины, а вторая — осудила блогера за небрежное отношение к экологической среде. Дело в том, что Лебедев признался, что не относится к тем мужчинам, которые разбрасывают везде свои грязные носки, потому что просто выкидывает их после ежедневного использования.

«Я купил себе новые носки. Их делает ИП из города Смоленска, выпуская в таком невзрачном дизайне. Но самое главное — эти носки я меняю каждый день», — отметил он.

Дизайнер заявил, что обычно покупает носки на месяц вперед, отдавая за пару 45 рублей.

«Никого не напрягаю. И если в поездке, то не надо возвращать обратно чемодан грязных носков», — заключил он.

Большинство комментаторов оценили шаг Лебедева и его экономию времени на стирку. Пользователи также предложили знаменитости открыть свой бизнес по продаже собственных использованных носков. Фанаты заверили дизайнера, что на этом бы он смог отлично заработать.

Но среди подписчиков оказались и те, кто напомнил блогеру о важности сохранения и защиты окружающей среды.

«Только представьте, что будет с нашей планетой если все будут пользоваться вещами один раз. Берегите природу!» — написал Михаил Титов.

Ранее к проблемам экологии на просторах социальных сетей пыталась привлечь внимание популярная певица Нюша. Сделала она это весьма экстравагантным образом — опубликовав серьезный пост про маркировку товаров с фотографией полуобнаженной груди.