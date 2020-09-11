Подсчитано состояние матери сестер Кардашьян и Дженнер

Лос-Анджелес, 11 сентября. Общее состояние телезвезды Крис Дженнер — матери сестер Кардашьян и Дженнер — оценивается в 140 миллионов долларов (около 10,6 миллиарда рублей). Об этом сообщил портал Celebritynetworth, на котором журналисты публикуют свои подсчеты о заработках знаменитостей.

Дженнер — американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер, предприниматель. Она владеет частью косметических компаний KKW Beauty и Kylie Cosmetics, которые были основаны Ким Кардашьян-Уэст и Кайли Дженнер в 2017 и 2014 годах соответственно.

Но одним из основных источников заработка бизнесвумен является популярное реалити-шоу «Семейство Кардашьян», премьера которого состоялась в 2007 году. Проект, как известно, через несколько месяцев прекратит свое существование.

Кроме того, 64-летняя Дженнер — семейный менеджер, а это значит, что она получает 10% от доходов каждого из своих шести знаменитых детей.

Напомним, что в этому году самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes стала модель Кайли Дженнер. Сестра теледивы Ким Кардашьян заработала 590 миллионов долларов. В 2020 году звезда продала 51% акций фирмы Kylie Cosmetics, умножив свои финансовые активы. Примечательно, что на второй строчке рейтинга оказался рэпер Канье Уэст — супруг Ким Кардашьян, который заработал 170 миллионов долларов благодаря продажам кроссовок Yeezy.