Кейт Уинслет назвала ошибкой работу с Вуди Алленом и Романом Полански

Лондон, 11 сентября. Британская актриса Кейт Уинслет заявила, что работа с режиссерами Вуди Алленом и Романом Полански была ошибкой. Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair.

Уинслет отметила, что она должна подавать пример молодым женщинам. По ее словам, она несет ответственность за то, что сотрудничала с режиссерами, обвиненными в харассменте. Однако актриса добавила, что уже не может повернуть время вспять, и жалеет о работе с ними.

«Какого черта я сотрудничала с Вуди Алленом и Романом Полански? Для меня сейчас невероятно, как эти люди пользовались таким большим уважением и так долго оставались на высоких постах в киноиндустрии. Это чертовски позорно», — сказала Уинслет.

Ранее сообщалось, что двое мужчин подали в суд на актера Кевина Спейси, обвинив его в сексуальных домогательствах в подростковом возрасте. Один из заявителей — актер Энтони Рэпп – ранее уже обвинял Спейси в сексуальных домогательствах. В новом заявлении Рэппа сказано, что инцидент произошел в 80-х годах, когда ему было 14 лет.