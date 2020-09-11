Замершая беременность. Этот диагноз из уст врача боится услышать каждая женщина, с нетерпением ожидающая появления на свет малыша. Что делать, если беда пришла в ваш дом, и как избежать повторения Федеральному агентству новостей рассказала врач — акушер-гинеколог Ирина Федюнина.

К сожалению, далеко не каждая беременность, даже самая долгожданная, заканчивается благополучным рождением ребенка. По словам специалистов, замершая беременность на раннем сроке — явление достаточно распространенное. Самыми опасными в этом отношении принято считать сроки с восьмой по десятую, а также с 16-й по 18-ю недели беременности.

Если на очередном осмотре акушер-гинеколог сообщает своей пациентке, что беременность замерла, это означает, что плод по каким-то причинам больше не растет и не развивается, но продолжает находиться в полости матки, то есть самопроизвольное прерывание не происходит. В подавляющем большинстве случаев патология встречается на ранних сроках и может привести к самым серьезным последствиям, если вовремя не принять необходимые меры.

Несмотря на то, что некоторое время спустя большинству из тех, кто пережил потерю, удается благополучно поправить здоровье, заново забеременеть и родить, случившееся навсегда оставляет глубокий след в душе.

Почему беременность замирает?

Некоторые женщины ошибочно полагают, что неразвивающаяся беременность — это проблема тех, кто не готовится как следует к зачатию: не сдает предварительно анализы, не принимает витамины и вообще надеется на авось. На самом деле, это не совсем так. Безусловно, разумный подход к планированию малыша и забота о здоровье будущей мамы — дело крайне важное, но даже самые ответственные и дисциплинированные не застрахованы от капризов и жестокости природы.

Ирина Федюнина, врач — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук клиники «Медси» на Ленинградском проспекте рассказывает, что замершая беременность может иметь множество причин, которые делятся на две большие группы:

факторы, связанные с аномалиями непосредственно самого эмбриона;

неполадки в функционировании организма матери, не помешавшие зачатию, но оказывающие пагубное влияние на плод и препятствующие его дальнейшему развитию.

Тем, кто склонен к излишнему самоедству и упорно винит себя в произошедшем, стоит помнить, что различного рода генетические и хромосомные нарушения уверенно лидируют среди причин внутриутробной гибели плода. На их долю приходится до 70% всех замерших беременностей. Ничьей вины здесь нет — так сложились обстоятельства. В большинстве случаев такой эмбрион погибает на ранних сроках — до семи-восьми недель.

Ирина Федюнина объясняет, что генетические поломки, случившиеся у плода и сделавшие его нежизнеспособным, ни в коем случае не являются обязательным признаком того, что такого рода аномалии присутствуют у родителей, и не свидетельствуют о генетической несовместимости конкретных мужчины и женщины. Первая замершая в первом триместре беременность — не повод отчаиваться. Если никаких серьезных нарушений в работе организма не выявлено, врач может разрешить планирование уже через шесть месяцев, а то и раньше. Если же беда повторяется и паре приходится пережить вторую и последующие замершие беременности, может иметь место привычное невынашивание. Тогда стоит обратиться к помощи репродуктологов и провести более тщательное обследование.

Если говорить о причинах, связанных со здоровьем беременной, специалисты выделяют следующие факторы, угрожающие благополучному вынашиванию:

Различного рода инфекции. Даже банальные грипп или ОРВИ могут препятствовать нормальному питанию эмбриона, поэтому будущей маме так важно беречь себя и по возможности избегать мест большого скопления людей, особенно на ранних сроках, когда иммунитет и без того ослаблен из-за нового состояния. Особую опасность представляют заболевания группы TORCH. В это понятие входят такие опасные для будущего ребенка инфекции, как токсоплазмоз (Т — toxoplasmosis), краснуха (R — rubella), цитомегаловирус (C — cytomegalovirus), герпес (herpes simplex virus). Буква О в англоязычной аббревиатуре означает others, то есть «другие», под которыми принято понимать, например, гепатит В и С, сифилис, листериоз, ВИЧ. Однако чаще всего под ТОРЧ-инфекциями подразумевают токсоплазмоз, краснуху, герпес и цитомегаловирус. Каждая из них крайне опасна и может приводить к порокам, не совместимым с жизнью. Угрозу беременности также представляют инфекции, передающиеся половым путем, поэтому важно еще до ее наступления обратиться в кабинет планирования семьи или к своему гинекологу, чтобы врач назначил партнерам весь комплекс необходимых анализов. Гормональные сбои. Дисбаланс женских и мужских половых гормонов достаточно часто является причиной невынашивания. Неполадки в иммунной системе приводят к тому, что организм матери отторгает плод. Собственные антитела не принимают чужеродные клетки и губят их. Если ребенок, которому не суждено было родиться, был зачат при помощи ЭКО, некоторые женщины по незнанию обвиняют в своей беде саму процедуру экстракорпорального оплодотворения. Это не верно. В данном случае значение имеет не способ зачатия, а те факторы, которые вынудили обратиться к помощи репродуктологов. Особенности организма, которые препятствовали наступлению беременности естественным путем, с большой долей вероятности могли спровоцировать ее замирание на ранних сроках. Возраст будущей мамы также играет немалую роль в успешном вынашивании. Современная медицина шагнула далеко вперед, хочется надеяться, что обидный термин «старородящая» остался в прошлом, предоставив женщинам возможность самостоятельно решать, когда рожать и рожать ли вообще. Однако специалисты все же сходятся во мнении, что чем старше пациентка, тем больше риск различных осложнений. Вредные привычки и нездоровый образ жизни. Даже одна выкуренная сигарета или бокал вина могут привести к трагическим последствиям, не говоря уже о злоупотреблении наркотиками или крепким алкоголем. В идеале оба супруга должны отказаться от пагубных пристрастий как минимум за полгода до начала планирования. Правильное питание, умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе значительно повысят шансы пары в скором времени стать счастливыми родителями. Аборты, а также мертворождение и внематочные беременности в анамнезе. Постоянное нервное напряжение и стрессы. Диабет и эндокринные нарушения. Антифосфолипидный синдром — состояние, при котором кровь сворачивается слишком быстро, из-за чего плод не может полноценно питаться через плаценту. Нарушения в строении женских репродуктивных органов.

Как распознать замершую беременность?

Ирина Федюнина:

«Зачастую у женщин с неразвивающейся беременностью какие бы то ни было симптомы отсутствуют полностью. Основные методы диагностики, позволяющие заподозрить неладное: ультразвуковое исследование и биохимический анализ крови. Поэтому будущим мамам рекомендовано регулярное наблюдение акушера-гинеколога, начиная с самых ранних сроков».

Определить замершую беременность на ранних сроках в домашних условиях — задача не из легких. Дело в том, что патология на первых порах зачастую не проявляет себя. Скорее, наоборот, женщина начинает чувствовать себя лучше — словно она и не беременна вовсе. Любые резкие перемены в самочувствии являются поводом обратиться за консультацией к специалисту, даже если до следующего планового визита еще далеко.

Последствия промедления бывают весьма плачевными для самой женщины, поскольку может начаться интоксикация и воспаление в матке.

Внепланового визита в женскую консультацию требуют следующие состояния:

Резко пропадает токсикоз. Женщину ни с того ни с сего перестает тошнить по утрам, уходит рвота и необычные пищевые пристрастия, а запах яичницы на завтрак больше не вызывает отвращения. Возможно, вам повезло, и токсикоз отступил, не успев толком начаться. Паниковать не нужно, а вот провериться — обязательно. Молочные железы возвращаются к своему привычному состоянию. Грудь снова становится мягкой, болезненные ощущения и нагрубание уходят. Беспокоят тянущие боли внизу живота как перед или во время менструации, на белье появляются скудные мажущие выделения, чаще коричневого цвета. Этот симптом требует незамедлительного осмотра гинеколога и, возможно, госпитализации, поскольку может свидетельствовать не только о замирании плода, но и о начале самопроизвольного выкидыша, который в некоторых случаях можно предотвратить, если вовремя обратиться за медицинской помощью. Слабость и апатия, жар, озноб могут свидетельствовать о начавшейся интоксикации. Как правило, это возникает через три-четыре недели после замирания плода. Врач предупреждает, что если внутриутробная гибель плода происходит во втором или третьем триместре, то наиболее тревожным признаком считается прекращение шевелений.

Врач ставит диагноз «замершая беременность» на основании инструментальных и лабораторных методов диагностики. Акушер-гинеколог в обязательном порядке отслеживает показатель уровня B-ХГЧ в динамике, а также проводит ультразвуковое исследование, чтобы сделать вывод о наличии либо отсутствии сердцебиения плода и сопоставить его реальные размеры с предполагаемым сроком беременности.

Очень важно ответственно отнестись к выбору клиники и врача, который будет проводить УЗИ и выдавать окончательное заключение. Всегда есть вероятность врачебной ошибки, например, из-за несовершенного и устаревшего оборудования. Кроме того, иногда сердцебиение не прослушивается из-за неправильного определения срока беременности. Поэтому, прежде чем решиться на прерывание по медицинским показаниям, рекомендуется все как следует перепроверить и пройти обследование еще раз, желательно через несколько дней, чтобы иметь возможность наблюдать динамику.

Что дальше?

Бывает так, что результатом замершей беременности становится выкидыш, но и в этом случае может потребоваться хирургическое вмешательство для очищения полости матки и предотвращения интоксикации и развития воспалительного процесса. Иногда на самых ранних сроках, до семи недель, удается обойтись медикаментозным абортом, однако, как говорилось выше, в этот период велик риск ошибки, поэтому специалисты рекомендуют немного подождать и сделать контрольное УЗИ.

Гораздо чаще во избежание осложнений пациенткам в условиях стационара проводят лечебное выскабливание и/или процедуру вакуум-аспирации, чтобы удалить остатки тканей из полости матки. Как правило, на следующий после операции день медики проводят контрольное УЗИ, чтобы убедиться в том, что все прошло успешно и женщину можно выписывать.

После того, как все закончилось и угроза жизни и здоровью миновала, врач назначает так называемую предгравидарную подготовку, то есть подготовку к новой беременности ( в переводе с латыни слово gravida означает «беременность»), которая включает в себя целый комплекс мер по восстановлению организма и выявлению возможных причин неудавшейся беременности. Обследования проходят оба супруга. Если все в порядке и не требуется никакого специфического лечения, то врачи разрешат снова приступить к зачатию. Однако случится это не ранее, чем через шесть месяцев, этот срок минимален для того, чтобы будущая мама успела оправиться от пережитого стресса и физически, и психологически. Ирина Федюнина рекомендует весь этот период использовать гормональные контрацептивы для предохранения от нежелательной беременности, чтобы восстановить гормональный фон.

Как предотвратить замершую беременность

К сожалению, 100%-ю гарантию того, что этой беды удастся избежать, не сможет дать ни один врач, но правильная подготовка к зачатию значительно повысит шансы на рождение здорового малыша. Перед началом планирования женщине необходимо пройти следующие обследования:

Сделать УЗИ органов малого таза.

Сдать кровь на ТОРЧ-инфекции и гормоны, мазки на заболевания, передающиеся половым путем.

Проверить состояние щитовидной железы у эндокринолога.

Вести здоровый образ жизни: бросить пить и курить, питаться правильно, заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе.

Замершая беременность — не приговор и не повод впадать в отчаяние. Пройдите комплексное обследование, при необходимости пролечитесь и вскоре в вашем доме зазвучит детский смех.