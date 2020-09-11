Губерниев назвал поцелуй с Семенович «рабочим моментом»

Москва, 11 сентября. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг слухи о своем романе с певицей Анной Семенович, с которой их заметили целующимися.

В своем Telegram-канале Губерниев высмеял ажиотаж вокруг этого поцелуя.

«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович!!! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!» — написал ведущий.

Неоднозначные фото опубликовало издание KP.RU. На одном из снимков Губерниев обнимает Семенович за талию и целует. На другом фото он гуляет с певицей, взявшись с ней за руку.

Поклонники Семенович не стали бы реагировать на эти снимки, если бы Губерниев был одинок. Но у него уже есть избранница, и певица должна с пониманием относиться к ее чувствам.

Сам же телеведущий неоднократно заявлял, что его нынешние отношения много значат для него.

Ранее бывшая супруга Губерниева прокомментировала слухи о его романе с Семенович. По ее словам, журналист — мастер пиара. Экс-супруга добавила, что Губерниев, если надо, «поцелует и зебру, и коня», если это для пиара.