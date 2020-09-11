Автоэксперт Похмелкин раскритиковал отмену «площадки» в экзамене на права

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин считает, что «площадку» во время сдачи на водительские права нельзя было отменять.

Председатель «Движения автомобилистов России» прокомментировал Федеральному агентству новостей новые правила сдачи экзамена на права, разработанные Министерством внутренних дел РФ. В частности, теперь в данном процессе не будет испытаний на так называемой «площадке».

«Я вообще не понимаю, чем это вызвано, — признался Похмелкин. — На мой взгляд, это был совершенно нормальный, естественный и органичный элемент экзамена, где можно было проверить конкретные маневры, которые совершает обучающийся водитель. И почему вдруг это решили отменить?»

По мнению собеседника ФАН, кто-то, наверное, посчитал, что это можно и нужно отрабатывать в городских условиях, но это не так.

«Нет, так не отработаешь, — подчеркнул эксперт. — Если ты просто выедешь [в город] на маршрут, у тебя не будет столько возможностей, столько условий, чтобы все эти элементы показать и отработать. А они необходимы для водителя! Да он может не столкнуться, например, с параллельной парковкой месяц, два или три, а потом она вдруг возникнет».

Поэтому, конечно, желательно, чтобы такой навык у тех, кто хочет стать водителем, был, уверен Похмелкин. К тому же нельзя исключать и волнение желающего получить права при попадании в естественную среду — на оживленные улицы.

«Понятно, что только «площадкой» ограничиваться нельзя, но всегда же был, помимо нее, и экзамен на улице, — сказал глава ДАР. — Я порой не понимаю — где-то мы чересчур консервативны, а где-то начинаем ломать то, что, в общем-то, годами устоялось, и, на мой взгляд, вполне себя оправдывало».

Отмена «площадки» — совершенно неправильное решение, отметил Похмелкин.

«И дай бог, чтобы все это быстро поняли и вернули обратно», — заключил он.

Ранее стало известно о том, что МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Согласно нововведениям, больше не будет «площадки», практический экзамен будет проводиться только в городе (за исключением желающих ездить на мотоциклах и мопедах).

Изменен перечень ошибок и нарушений: за одни начнут начислять штрафные баллы, а за другие (например, не пристегнутый ремень) — сразу же останавливать экзамен. Его посчитают пройденным, если человек наберет менее пяти штрафных баллов.

Наконец, у каждого, кто будет не согласен с итогами экзамена, появится шанс обжаловать их.