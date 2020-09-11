Лобода обзавелась челкой и сделала боб-каре

Москва, 11 сентября. Певица Светлана Лобода предстала в новом образе на съемках клипа Boom Boom. У нее появилась челка, а длинные и слегка вьющиеся волосы ниже лопаток сменились боб-каре.
Новую себя артистка показала в Instagram. Она выложила целую серию снимков, позволяющих детально рассмотреть изменения. В посте певица также поблагодарила своих фанатов за преданность, назвав их «главным смыслом».
«Все свои победы и награды я посвящаю вам — моему главному смыслу — моим поклонникам! Спасибо за преданность все эти годы», — говорится в публикации.
Поклонники ответили Лободе взаимностью. Они признались, что считают певицу лучшей в своем деле, а также завалили ее комплиментами относительно внешности.
«Богиня», — написал в комментариях пользователь с именем loboda_favourite.
«А мы гордимся своим артистом!» — сообщили звезде в фан-аккаунте lovexloboda.
«Как можно быть такой шикарной? Люблю безумно», — разоткровенничалась _ulia_362020.
«Какая красивая, просто космос!!!» — восхитилась певицей dianabeautywow.
«Королева», — констатировал dimacitizen.
Некоторые фанаты заметили, что в новом образе певица очень похожа на американскую исполнительницу Шер.
«Вылитая Шер. Только лучше», — подчеркнула ya_na_pozitive.
«Похожа на Шер», — также выразила мнение viktoriiavalaeva.
Ранее Лобода представила новое видео на песню Boom Boom после неудачного первого ролика. Она заявила, что хит «заиграл новыми красками».