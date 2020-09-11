Лобода обзавелась челкой и сделала боб-каре

Москва, 11 сентября. Певица Светлана Лобода предстала в новом образе на съемках клипа Boom Boom. У нее появилась челка, а длинные и слегка вьющиеся волосы ниже лопаток сменились боб-каре.

Новую себя артистка показала в Instagram. Она выложила целую серию снимков, позволяющих детально рассмотреть изменения. В посте певица также поблагодарила своих фанатов за преданность, назвав их «главным смыслом».

«Все свои победы и награды я посвящаю вам — моему главному смыслу — моим поклонникам! Спасибо за преданность все эти годы», — говорится в публикации.

Поклонники ответили Лободе взаимностью. Они признались, что считают певицу лучшей в своем деле, а также завалили ее комплиментами относительно внешности.

«Богиня», — написал в комментариях пользователь с именем loboda_favourite. «А мы гордимся своим артистом!» — сообщили звезде в фан-аккаунте lovexloboda. «Как можно быть такой шикарной? Люблю безумно», — разоткровенничалась _ulia_362020. «Какая красивая, просто космос!!!» — восхитилась певицей dianabeautywow. «Королева», — констатировал dimacitizen.

Некоторые фанаты заметили, что в новом образе певица очень похожа на американскую исполнительницу Шер.

«Вылитая Шер. Только лучше», — подчеркнула ya_na_pozitive. «Похожа на Шер», — также выразила мнение viktoriiavalaeva.

Ранее Лобода представила новое видео на песню Boom Boom после неудачного первого ролика. Она заявила, что хит «заиграл новыми красками».