Ученые создали выявляющую COVID маску

Москва, 11 сентября. Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения коронавирусом. Ее можно встроить в любую маску, сообщает Straits Times.

Система мониторинга собирает информацию о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. Эти показатели помогают сделать вывод о заражении пациента коронавирусом.

Профессор и исполнительный директор Института исследования материалов и инженерного дела Ло Сянь Цзюнь объяснил, что пациенты с коронавирусом находились в палатах-изоляторах. Медики входили в палату и измеряли показатели каждые 30 минут. Ученые решили, что необходимо помочь работникам в борьбе с коронавирусом и снизить риски.

Система состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом. Кроме того, система имеет встроенный передатчик сигнала Bluetooth, который позволяет следить за состояние пациента удаленно, пишет НСН.

Профессор отметил, что эту систему можно вшить в маску в области, с которыми соприкасаются щеки. Материал системы устойчив к влаге, поэтому маску можно будет стирать.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов в разговоре с «Царьградом» объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) так пугает второй волной COVID-19.