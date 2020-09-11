Максим Фадеев назвал адом сотрудничество с артистами

Москва, 11 сентября. Музыкальный продюсер Максим Фадеев оригинально поблагодарил артистов, с которыми работал, за сотрудничество, сравнив его при этом с адом.

В Instagram-аккаунте Фадеев опубликовал ролик, на кадрах которого спел под гитару «Ваше благородие, госпожа удача» — песню на слова Булата Окуджавы и музыку Исаака Шварца, написанную для художественного фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Поклонникам настолько понравилось исполнение, что они предложили продюсеру самому выступать вместо того, чтобы «воспитывать» звезд.

«И никаких артистов не надо. Не будет головной боли», — отметила tatianagoncharova8668.

Фадеев со смехом ответил на такой комментарий.

«А я им очень благодарен! Правда, без кокетства. Я такую школу прошел, что теперь мне уже ничего не страшно! Я прошел через ад и через все его круги!» — написал продюсер.

Осенью прошлого года музыкальный лейбл Фадеева Malfa расторг контракты со всеми артистами. Весь контент музыкантам отдали в безвозмездное пользование. Причем сопровождалось такое решение скандалом — с двумя исполнителями лейбл вел судебные споры.

Отметим, что Фадеев в последнее время стал активно общаться с подписчиками. Недавно он затеял разговор на тему одержимости и признался фанатам, что у него «маниакальное» отношение к чистоте не только дома, но и во всех других ее проявлениях.