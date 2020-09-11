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Суд в Москве арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева

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Суд в Москве арестовал сына депутата Госдумы Мурада ГаджиеваМосква, 11 сентября. Сына депутата Госдумы РФ Мурада Гаджиева Абдулгамида Гаджиева арестовали по подозрению в нападениях и причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений.

Постановление о заключении молодого человека под стражу вынес Дорогомиловский суд Москвы. В столицу он был этапирован из Ростова-на-Дону, где его задержали 10 сентября. Решение об аресте пока не вступило в законную силу и его могут обжаловать в Мосгорсуде.

О том, что Абдулгамид Гаджиев является сыном депутата Госдумы Мурада Гаджиева, члена комитета ГД по транспорту и строительству, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: ТАСС
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