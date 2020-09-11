Шепелев рассказал, как он обжегся в отношениях с Жанной Фриске

Москва, 11 сентября. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как обжегся в отношениях с певицей Жанной Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году.

Шепелев пришел к тому, чтобы скрывать личную жизнь, после болезненных отношений с Фриске. Сейчас он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой и почти не показывает общих фото.

Он также редко публикует фото с сыном Платоном. Журналист добавил, что ему не очень нравится публичность. Он чувствует беспокойство, когда его на улице останавливают поклонники.

«Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжегся, потому что она еще более публичный человек, чем я», — пояснил Шепелев на YouTube-шоу «Макарена».

Журналист не понимал, во что он ввязывается. Когда окружающие лезут в его личную жизнь, задают вопросы о семье, собственности, ребенке.

В одном из интервью Шепелев признался, что мечтает стать многодетным отцом. Ему нравится картинка из будущего, когда он будет сидеть в окружении детей и внуков.

Ранее известный стилист Влад Лисовец раскрыл, какими были отношения Фриске и Шепелева. Певица «была красивой» рядом с журналистом, она проявляла свои чувства «интеллигентно».