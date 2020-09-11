Нацпроект «Экология» преобразил Татарстан

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан отчиталось о мероприятиях, проведенных в регионе в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» и национального проекта «Экология». Были представлены и будущие проекты.

Как сообщил на встрече с журналистами заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Егор Тарнавский, сейчас на ее территории реализуется шесть федеральных нацпроектов. На них в этом году выделено 2,9 млрд рублей, 2,2 млрд из которых — это средства федерального бюджета. Все проекты направлены на улучшение экологии Татарстана.

«Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» завершается, но с Федеральным агентством водных ресурсов мы прорабатываем дальнейшие мероприятия. Из тех мероприятий, которые у нас сейчас реализуются благодаря поддержке агентства, Министерства природных ресурсов Российской Федерации и президента, самое значимое — это реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу реки Камы в Нижнекамском районе. В этом году мы отмечаем столетие со дня образования республики, и этот объект вошел в план подготовки к праздничным мероприятиям при поддержке правительства страны. На реконструкцию было выделено 900 млн рублей, и мы уже начали эти работы планомерно завершать», — рассказал Тарнавский.

Одним из ключевых проектов, реализующихся сейчас в Татарстане в рамках нацпроекта «Экология», является и «Оздоровление Волги». Улучшить состояние реки намерены, сократив в три раза слив сточных вод уже к концу 2024 года. Для этого 12 млрд рублей направлены на строительство 22 очистных сооружений, причем семь из них уже завершены.

Другим важным направлением этого проекта стала ликвидация объектов накопленного экологического вреда. На эти цели выделено 4,5 млрд рублей, и работы начнутся в следующем году. Так при софинансировании с АО «РИТЭК», которое готово вложить 200 млн рублей, будут проведены работы на затопленных трубопроводах Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Они представляют угрозу не только для Волги, но и для 900 тысяч жителей региона, для которых водохранилище является источником водоснабжения.

Там же расположены иловые поля очистных сооружений Казани. Накопленные 4 млн кубических метров осадка также могут загрязнить Волгу. Чтобы избежать этого, в Казани достраивают завод, который будет осадок перерабатывать.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан озвучило и план по подъему и утилизации затонувших судов. Всего с 2016 года было найдено 90 таких плавсредств. Поднимать 21 из них начнут в 2023 году.

Другой федеральный проект — «Чистая вода». В его рамках в прошлом году была проведена реконструкция системы водоснабжения в городе Болгар. Сумма привлеченных денежных средств на эти работы составила более 25 млн рублей. А в этом году ведется разработка проектно-сметной документации на строительство еще 11 объектов водоснабжения. Возвести их должны до конца 2024 года. На эти цели выделен 1,75 млрд рублей.

Проект «Сохранение уникальных водных объектов» с 2021 года предусматривает два мероприятия — будет расчищен пруд в селе Державино и приток реки Меша в Лаишевском муниципальном районе. При этом мероприятия по очистке прибрежных зон проводятся в Татарстане ежегодно. С привлечением волонтеров только в прошлом году удалось очистить около 1000 км берегов, а в уборках приняли участие 55 тысяч человек. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году эти показатели оказались чуть ниже.

«Санитарно-эпидемиологической обстановка в 2020 году внесла свои коррективы, и очистку мы начали проводить только с 1 июня, и на сегодняшний день проведено более 250 мероприятий. Более 800 км береговых полос приведено в порядок. Участие приняли 40 тысяч человек», — сообщил Егор Тарнавский.

Не только к рекам и озерам республики привлечено пристальное внимание министерства. Реализуемый в регионе нацпроект «Чистая страна» ставит своей задачей и ликвидацию свалок. В этом году проводится рекультивация на трех проблемных объектах. Это несанкционированная свалка резинотехнических изделий у села Прости в Нижнекамском районе, загрязненные битумом земли в селе Шемордан и свалка в Мензелинске. На проведение работ направлено 852 млн рублей, 500 тыс. из которых привлечены из федерального бюджета. За работами, которые ведутся на объектах, можно наблюдать онлайн, благодаря установленным камерам видеонаблюдения. На плановый период 2021-2023 министерство направило еще три заявки на рекультивацию для включения в нацпроект.

«Кроме того, в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Республике Татарстан выделено 234 млн рублей на реализацию мероприятий, связанных с непрерывной работой региональных операторов в области обращения с ТКО», — сообщили в министерстве.

Деньги будут выделены и на сохранение лесов республики. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Татарстану предоставят 900 млн рублей до 2024 года. Ранее на эти цели уже были получены 319 миллионов.

Егор Тарнавский рассказал и о создании в республике центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс». Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Научно-методическое сопровождение работы центра будет проводить директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Вячеслав Рожнов. В центре создадут генетико-молекулярную базу данных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов семейства кошачьих.

Подводя итоги, Тарнавский отметил, что работы, проведенные за время реализации программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» и нацпроекта «Экология» не только благоприятно повлияли на экологию республики и безопасность ее жителей, но и позволили сохранить уникальные объекты ее историко-культурного наследия.

Так, для безопасности гостей и жителей Казани был проведен целый комплекс мероприятий, защитивших город от подтоплений и подготовивший зоны гостеприимства. В 2012 году была начата реконструкция Федосеевской дамбы, на которую было выделено 340 млн рублей. За два года строительство гидротехнических сооружений было завершено. Это позволило уберечь более 40 жилых домов, памятники и административные здания.

После этого были начаты и уже через год завершены работы на Кремлевской набережной дамбе, участке набережной от моста «Миллениум» до НКЦ «Казань» и от улицы Батурина до Ленинской дамбы.

Другой знаменитый туристический объект Татарстана — это Свияжск. Село еще 30 лет назад было включено в список исторических городов и населенных мест Российской Федерации. На острове-граде расположено большое количество памятников культурного наследия федерального значения датируемых XVI-XVIII веками. Природно-антропогенный ландшафт Свияжска позволил ему войти также в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Но его расположение в устье рек Свияги и Волги создавало постоянную угрозу затопления, при котором могли пострадать и архитектурные объекты, и жилые дома. Чтобы избежать этого были проведены берегоукрепительные работы в зоне Куйбышевского водохранилища на протяжении 2734 метров. На них было выделено 286 млн рублей, 154 млн из которых — это средства федерального бюджета.