Донбасс сегодня: Зеленский «прогнулся» под радикалов, военная помощь США «сгорает» в ВСУ

Донбасс, 11 сентября. Киев осуществил спланированную провокацию под Горловкой. Комбриги ВСУ списывают похищенную американскую помощь на пожары. ЛНР обстреляна украинскими силовиками. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в зоне проведения Киевом силовой операции в Донбассе прошли относительно спокойно. Зафиксирован один обстрел с применением автоматов со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Голубовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, как сообщает донецкое управление народной милиции, украинские силовики продолжают вести инженерные работы на передовых позициях, что запрещено мирными соглашениями. Новые траншеи зафиксированы дончанами на передовых противника в районе Старогнатовки.

Солдаты ВСУ открыли огонь вблизи наблюдателей ОБСЕ

Как мы писали ранее, украинские военные не допустили представителей ДНР к инспектированию позиций ВСУ в районе поселка Шумы, несмотря на достигнутые договоренности о совместной проверке. При этом украинцы не смогли предотвратить проезд к незаконно возведенным позициям патруля международных наблюдателей ОБСЕ, сообщает Народная милиция ДНР.

С целью срыва процесса фиксации иностранцами нарушений солдаты Киева устроили провокацию, открыв огонь из стрелкового оружия в ближайшей к месту нахождения наблюдателей посадке и запустив несколько беспилотников в данном районе. Как и предписано мандатом ОБСЕ, наблюдатели в срочном порядке покинули район инспектирования. Естественно, что в провокации украинская сторона обвинила дончан, уточнили в Народной милиции ДНР.

Показательно, что мирные жители заблокировали возвращавшийся патруль ОБСЕ и потребовали от иностранцев добиться ухода подразделений ВСУ из населенного пункта. Наблюдатели смогли проехать только после того, как киевские силовики оттеснили собравшихся людей.

Киев осуществил провокацию под Горловкой

В Донецке пришли к выводу о том, что вся история с несостоявшейся совместной инспекцией Шумов была изначально спланирована украинской стороной с целью повышения рейтинга президента Владимира Зеленского, идущего на поводу у представителей радикальных организаций.

Об этом, по мнению дончан, говорит тот факт, насколько быстро украинцы изначально согласились на совместное инспектирование. Кроме того, вопреки запрету на массовые мероприятия, в зоне конфликта, рядом со спорными позициями, появились националисты, которые сумели провести митинг против совместных мероприятий. Этот митинг чисто «случайно» был отснят украинскими СМИ, как и внезапно появившийся заместитель командующего ООС, который поддержал требования митингующих о недопустимости посещения представителями ДНР украинских позиций.

Исходя из всего вышеизложенного, представители ДНР делают вывод о незаинтересованности нынешнего политического руководства Украины в мирном решении конфликта. Как уточнили в оборонном ведомстве республики, президент Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою слабость и зависимость от мнения радикалов, которые в дальнейшем будут только усиливать давление на главу государства.

Командиры ВСУ списывают похищенное военное имущество на пожары

В передовых частях украинской армии снова недостача военного имущества, поставленного в рамках помощи американцами. В 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ перед уходом на ротацию не досчитались пяти приборов ночного видения AN/PVS-14, двух тепловизоров Archer и трех радиостанций Falcon, сообщает разведка Народной милиции ЛНР.

По уже сложившейся традиции командир бригады приказал списать недостающее имущество на пожары. Такие же мероприятия проходят и в 14-й отдельной механизированной бригаде, где командование списывает даже военную технику. Как сообщают луганчане, только за месяц пребывания на передовых командование бригады, помимо реально уничтоженных огнем семи единиц техники, списало еще один военный грузовик и два бронетранспортера.