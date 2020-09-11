Звездный пластический хирург объяснил, почему операции не молодят Пугачеву

Москва, 11 сентября. Звездный пластический хирург Тимур Нугаев оценил внешность певицы Аллы Пугачевой и объяснил, почему операции уже не молодят звезду.

Специалист напомнил, что примадонна прошла через несколько омолаживающих операций, которые проводились как в России, так и за рубежом. По его словам, после ряда хирургических вмешательств результат становится менее предсказуемым, а работа врачей — более технически сложной.

Он также заявил, что даже от опытнейших специалистов ожидать чуда наивно, если пациент уже не молод и имеет вредные привычки.

«Поскольку ей уже не 20 лет, не нужно ждать от нее, что она будет выглядеть как третьекурсница. Понятное дело, что возраст и образ жизни дают о себе знать», — сказал хирург в комментарии «ПолитЭксперту».

Нугаев также подчеркнул, что пластическая хирургия является личным делом каждого. Поэтому судить, как выглядит человек, который прибегал к операциям, попросту некрасиво.

«Пластическая хирургия направлена на получение какого-то результата эстетического. И главное, чтобы человек был доволен. Если она довольна проведенными операциями, если она считает, что выглядит хорошо, свежо и молодо, то никто не имеет никакого морального права ее в обратном убеждать», — подытожил специалист.

Пугачеву часто критикуют за чрезмерное увлечение пластическими операциями и косметологическими процедурами. Многие считают, что примадонне в ее возрасте глупо пытаться столь активно вернуть молодость.

Аналогичные претензии звучат и в адрес других отечественных звезд, в том числе Надежды Бабкиной.

Ранее косметолог Марта Орлова в комментарии KP.Ru отметила, что певица в последние годы действительно заметно помолодела вопреки времени, а также рассказала, как артистка смогла этого добиться.