В Подмосковье курьер доставки писал неприличные сообщения ребенку

Москва, 11 сентября. В Подмосковье курьер доставки вел некорректную переписку с 11-летней девочкой.

Ранее сообщалось, что курьер Delivery Club после доставки заказа из ресторана Burger King стал писать ребенку неприличные сообщения.

Однако в пресс-службе Delivery заявили, что нарушитель не является их сотрудником. В компании пояснили, что часть заказов этой сети ресторанов доставляют курьеры сервиса, а часть — собственные курьеры общепита.

«Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов, — заявили в пресс-службе Delivery Club.

Также в сервисе доставки отметили, что им не поступало запросов от правоохранительных органов, но, тем не менее, организация готова предоставить всю имеющуюся у них информацию. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».