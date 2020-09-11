Москалькова просит генпрокурора США пустить дипломатов к Крючкову

Москва, 11 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Генеральному прокурору США Уильяму Барру. Это было совершено в защиту прав задержанного американцами россиянина Егора Крючкова, как сообщает пресс-служба омбудсмена.

В письме, адресованном генпрокурору США, уполномоченный выразила волнение за судьбу Крючкова.

«Принимая во внимание гуманитарные аспекты стандартных правил в отношении обращения с заключенными, прошу Вас, уважаемый г-н Барр, оказать содействие Е.Крючкову в необходимом доступе российских дипломатических сотрудников для оказания консульско-правовой помощи», — говорится в послании.

Также Москалькова просит американскую сторону предоставить Крючкову должные условия содержания под стражей. Она обращает внимание и на то, что порядка содержания арестованного в том числе обязан соответствовать общепринятым международным нормам и стандартам.

Гражданин РФ Егор Крючков был арестован в США 22 августа. Ему выдвинули обвинения в подготовке киберпреступления. В связи с этим российский МИД предупредил россиян о том, что на территориях других государств они рискуют подвергнуться преследованию иностранных спецслужб.