«Любовник» Волочковой обвинил ее адвоката в избиении

Москва, 11 сентября. Бизнесмен Владислав Фоменко, называющий себя бывшим любовником Анастасии Волочковой, обвинил адвоката балерины в нападении.

Мужчина прислал в редакцию «Собеседника» фото разбитой головы. По его словам, он подал в суд на Волочкову. Фоменко уверяют, что звезда заняла у него 30 млн рублей на ремонтные работы в доме. Он утверждает, что проживал вместе со звездой.

«Однако незадолго до завершения ремонта нанятыми мною строителями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она выгнала их с объекта», — заявил он.

«Любовник» считает, что Волочкова якобы намерена избавиться от него, через своего адвоката балерина организовала нападение на «бывшего сожителя». Фоменко рассказал, что он знал нападавшего, они отдыхали в одной компании.

Волочкова же утверждает, что Фоменко ― мошенник, который пытается пропиариться на ее имени. По ее словам, мужчина делал ремонт в ее доме, он попросил 200 тысяч рублей в долг. Но потом мужчина исчез, не вернув деньги.

Волочкова не скрывает, что счастлива в личной жизни и планирует свадьбу. Однако своего избранника звезда не показывает. Ранее балерина опубликовала в Instagram весьма необычный снимок, сделанный после бани. На кадре она снята в теплом костюме кигуруми. Волочкова отметила, что такой ее видит любимый после бани.