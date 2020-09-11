Пелагея похвасталась отдыхом в Турции с дочерью

Москва, 11 сентября. Певица Пелагея похвасталась отдыхом в Турции с дочкой Таисией. В своем Instagram артистка опубликовала серию пляжных фото и сообщила, что на Средиземноморье они с наследницей «набрались хороших энергий».

«Поля с Тасей отдохнули, набрались хороших энергий», — написала звезда в посте в соцсети.

Пелагея также отметила, что накопленные ресурсы пригодятся ей для выступления на фестивале в Уфе.

Подписчики в комментариях поздравили певицу с удачной поездкой и восхитились кадрами с дочерью. Многие отметили, как Пелагее повезло иметь наследницу, особенно с учетом того, что ей приходится переживать непростой развод с хоккеистом Иваном Телегиным.

«Какое счастье, что вы есть друг у друга», — подчеркнула _pollyteam_. «Наши красивые девочки», — написала kto_kato. «Какие же вы чудесные с Тасей. А третья фотография — просто бомба, вы невероятная красотка», — сделала комплимент певице polyaxalls. «Я влюблена в вас. Половники одного целого», — отметила mrspelageyaa. «Очаровательные», — восхитилась universepolya. «Какие прекрасные девочки!! Оставайтесь самыми счастливыми», — пожелала po.sunshine. «Какие чудесные. Это так прекрасно, что выдалось отдохнуть, несмотря на какие-то проблемы», — заметила stunningpollya.

Поклонники активно поддерживают артистку, которая столкнулась с неприятностями в личной жизни. Они регулярно хвалят Пелагею за смелые эксперименты с образами и оставляют ей добрые пожелания.