Названа дата вступления в силу новых правил сдачи экзамена на права

Москва, 11 сентября. Новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу в России 1 апреля 2021 года, сообщили в МВД России.

Ведомство подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на права.

«Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет», — добавили в ведомстве.

В документе также скорректирован перечень ошибок, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки будут оцениваться от одного до трех баллов. Грубые ошибки выделены в отдельный блок, при их совершении экзамен завершается и ставится «не сдано». В перечень грубых ошибок внесены такие, как «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон».

Ранее ГИБДД начала выдавать россиянам водительские удостоверения международного образца. Водители, обратившиеся в инспекцию в июле для замены документа, уже получили права нового образца.