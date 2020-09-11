Фигурист Соловьев рассказал, как проходят тренировки с Бузовой

Москва, 11 сентября. Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, как проходят его тренировки с певицей Ольгой Бузовой в рамках спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».

Понаблюдать за дуэтами «спортсмен-артист» телезрители смогут уже в октябре. Олимпийскому чемпиону 2014 года Соловьеву досталась в партнерши Бузова, считающаяся одной из самых популярных звезд в Интернете.

Фигурист признался, что на первой тренировке девушка ничего не умела и очень боялась.

«Страх в глазах, в движениях, скованность. Потом, довольно-таки быстро, мы научились ладить с этой внутренней скованностью, со страхом. Он присутствует всегда, но это проходящий момент, я чувствую больше уверенности от нее», — рассказал спортсмен.

По словам Соловьева, популярность Бузовой не мешает тренировкам. Партнеры стараются следить за тем, сколько времени уделяют занятиям на льду, а сколько — социальным сетям. В целом, пара тренируется по четыре-пять часов в день.

«Выходя на лед, она работает, не отвлекаясь ни на что. Ни на какой хайп, социальные сети», — добавил спортсмен.

Напомним, что в шоу участвует и телеведущая Регина Тодоренко, которая будет выступать в паре с Романом Костомаровым. Знаменитость призналась, что давно так не нервничала и волнуется перед каждым выходом на лед. Она объяснила, что стоять на коньках в паре не так-то просто — нужно синхронизироваться, кататься в такт и дышать в ритм. .