Как прошел первый день голосования в ЦИК

В России стартовали досрочные выборы перед Единым днем голосования. Россияне выбирают депутатов, губернаторов и глав городских администраций. Основной день – воскресенье, но для того, чтобы максимально обезопасить себя от коронавируса, отдать свой голос можно сегодня и завтра. В первый же день явка на электронном голосовании на довыборах в Госдуму превысила 50%. Это стало новым рекордом онлайн-голосования в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Рекордная явка избирателей

Впервые в 41 регионе, где проходят крупные выборы, можно проголосовать не только в день голосования, но и в течение двух предшествующих дней.

Явка на электронном дистанционном голосовании в Курской и Ярославской области превысила 50% уже в первый день досрочного голосования, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. В этих регионах проходят довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях​​​. Проголосовать дистанционно избиратели могут с 8 часов 11 сентября до 20 часов 13 сентября. Проголосовать онлайн можно также в Москве на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.

«Из жителей Ярославской области, выбравших дистанционное электронное голосование, более половины уже проголосовало, хотя у них сохраняется такая возможность и завтра, и 13 сентября», – сказала Памфилова в ЦИК в пятницу.

Глава ЦИК отметила, что досрочное голосование было организовано для обеспечения здоровья и безопасности избирателей. По ее словам, были предоставлены беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса: партий и самовыдвиженцев — для организации наблюдения в течение этих дней. ЦИК шел навстречу всем, у кого были хотя бы малейшие сомнения в чистоте избирательного процесса.

В целом, по мнению зампредседателя ЦИК Николая Булаева, явка на проходящих выборах в России будет невысокой. Но он отметил, что на фоне этого количество человек, проголосовавших онлайн, станет очень заметным, при этом высокая востребованность в электронном голосовании наблюдается в Москве.

«Если мы посмотрим по Курску и Ярославлю, там записалась 31 тысяча, это приблизительно 3% от всех избирателей, проживающих в этих регионах. В Москве это около 7% всех избирателей. Учитывая, что явка, думаю, будет не очень высокой, в целом количество избирателей, проголосовавших электронно-дистанционно, будет очень высоким», — сказал Булаев в информцентре ЦИК.

В разговоре с ФАН Булаев добавил, что у Центризбиркома есть специальное программное приложение, которое позволяет фиксировать все замечания. Затем в режиме онлайн проводится работа с избирательным комиссиями субъектов для того, чтобы нарушения немедленно устранялись

«Все идет в штатном режиме. Есть, на мой взгляд, несущественные замечания со стороны наблюдателей. Иногда, по-моему мнению, такие замечания носят необъективный характер, но мы все равно их рассматриваем и реагируем», – сказал он.

ЦИК фиксирует фейки в соцсетях

На горячую линию Центризбиркома поступило более 40 обращений в связи с теми или иными недостатками в избирательной системе, рассказала ФАН секретарь ЦИК Майя Гришина.

«В этом году у нас информации о нарушениях, о недостатках в избирательной сфере довольно мало, практически на порядок меньше, чем в прошлом году. На те вопросы, которые поступают на нашу «горячую линию», мы оперативно отвечаем, разъясняем, — сказала она. — С точки зрения количества обращений на «горячую линию», то мы свидетельствуем о том, что людей интересует справочная информация: как попасть на участок, где вообще можно проголосовать».

В этом году на горячую линию поступило 4229 звонков, но жалоб среди них было всего 43. Для сравнения — в прошлом году за это же время обращений было 4741, из них 391 содержало сведения о недостатках в избирательной системе. Сейчас россияне чаще всего обращаются за информацией о выборах.

Гришина также отметила, что каких-то критических ситуаций с точки зрения мониторинга общения с избирателями ЦИК не наблюдает. При этом она рассказала, что комиссия уже фиксирует распространение определенных фейков в соцсетях.

Ранее информацию о голосовании из багажника машины в Иркутской области прокомментировал глава координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«В Иркутской области распространялась информация о том, что якобы идет голосование в багажнике автомобиля. На самом деле мы проверяли эту ситуацию, ни о каком голосовании в багажнике автомобиля речи не идет. Туда убрали переносную урну», — сказал ТАСС Григорьев.

В Центризбиркоме ситуацию также предметно разобрали. По словам Памфиловой, никакого голосования на багажниках не было — ни в Ивановской области, ни в Иркутской. Она пояснила, что примерно на 4,8 тысячах участков проводится выездное голосование в малонаселенных местностях, где отсутствует помещение для голосования или сложная транспортная доступность.

Как пояснили в ЦИК, в сети появились снимки якобы голосования на багажниках — съемка проводилась в тот момент, когда члены комиссий только приехали, разгружались и оборудовали выездной избирательный участок.

«Комиссии в труднодоступных местностях работают в тяжелейших условиях, в Иркутской области – еще и после недавних наводнений, и дают возможность проголосовать жителям отдаленных полузаброшенных поселков. Так дискредитировать их работу — непорядочно», — сказала Памфилова.

Отметим, что на избирательные участки направлены 237421 наблюдателей: от политических партий — 95805 наблюдателей, от кандидатов — 85598 наблюдателя. Общественная палата направила 56018 наблюдателей.

Как пояснила Памфилова, для наблюдения за выборами в России созданы все условия. При этом ЦИК ждет от наблюдателей корректной работы в интересах избирателей, но готов к возможным провокациям. Глава Центризбиркома также предупредила о готовности дать отпор провокациям.

«Мы предоставили беспрецедентную возможность для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев, чтобы они имели все возможности для наблюдения​​​. Мы широко распахнули наши двери... Никого не отвергаем, — сказала она. — Мы ждем корректной, уважительной, точной работы наблюдателей в интересах избирателей, но если кто-то готов использовать это для провокаций, мы тоже к этому готовы, дадим отпор. Но возможности такие мы предоставили»

В Единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению Центризбиркома досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.