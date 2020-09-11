Карантин в Армении продлится до января 2021 года

Ереван, 11 сентября. Правительство Армении объявило о продлении карантина в связи с пандемией коронавируса до 11 января 2021 года. Так, еще на несколько месяцев сохраняется запрет на въезд иностранцев в страну через сухопутную границу.

«Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим», — сообщило армянское правительство.

Ограничение не распространяется на дипломатов, граждан других государств с видом на жительство, а также на тех, кто имеет в стране родственников.

Процедура для въезжающих остается неизменной: всех продолжат проверять на симптомы коронавируса, а тех, у кого их не обнаружат, будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию и обяжут сделать ПЦР-тест. При отрицательном результате изоляцию можно будет прекратить.

Кроме того, губернаторы провинций и мэры городов теперь могут ужесточить карантинный режим в зоне своей ответственности, если обстановка ухудшится.

Вместе с этим ряд ограничительных мер был снят. Например, в Армении разрешили митинги, массовые мероприятия при соблюдении защитных мер и торговлю в помещении, где должно находиться не более 40 человек. А также на территорию страны разрешили въезжать автотранспортом из стран, разрешивших полеты в Ереван.