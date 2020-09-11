ВКС РФ дважды за день перехватили самолеты НАТО

Москва, 11 сентября. Российские истребители дважды за день перехватили самолеты НАТО — над Баренцевым и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметил Национальный центр управления обороной, МиГ-31 ВКС РФ поднялся в небо для перехвата самолета радиотехнической разведки ВВС Норвегии. Экипаж идентифицировал воздушную цель над Баренцевым морем как самолет «Фалкон-20».

Самолет НАТО развернулся от государственной границы России, после чего МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром.

«Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в центре.

Кроме того, Су-27 перехватил две американские машины над Черным морем: самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» и разведчик RC-135.

Напомним, что указанные случаи приближения иностранных самолетов к российской границе далеко не единственные. Накануне МиГ-29 поднимался для сопровождения самолетов Falcon 20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Эксперты американского журнала The National Interest уверены, что Североатлантический альянс активизировался у границ РФ в попытке «познакомиться» с перехватчиком МиГ-31. Названный НАТО Foxhound, этот самолет не имеет большой экспортной истории и по этой причине представляет собой загадку для Запада.