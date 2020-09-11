Slava, Onega, Alta и Lika победили в конкурсе на новое название Lada



Москва, 11 сентября. Российский автоконцерн АвтоВАЗ назвал победителей конкурса на лучшее название для нового автомобиля Lada.

Голосование проходило в аккаунте производителя в нескольких соцсетях. Свои варианты пользователи могли предложить до 31 августа. По условиям конкурса, название должно было удовлетворять нескольким критериям: ассоциироваться с Россией, быть благозвучным, легко читаться на латинице и кириллице.

В итоге в Facebook победителем стал вариант SLAVA, во «ВКонтакте» — Onega, в Instagram лидером стала Alta , а в «Одноклассниках» — Lika.

Напомним, в июне стало известно, что российский бренд Lada ушел с рынка Евросоюза из-за ужесточения экологических стандартов по выбросам. На европейский рынок Lada возвращаться не собирается из-за новой маркетинговой политики альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит АвтоВАЗ.