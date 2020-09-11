Кабмин РФ переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Москва, 11 сентября. Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В данный момент в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вносятся изменения.

Напомним, что новое полное название Министерство получило в мае 2018 года. Согласно указу президента России Владимира Путина Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. При этом сокращенное название ведомства осталось прежним — «Минкомсвязь».

«Данное министерство должно реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной», — объяснил необходимость переименования занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

Первым министром цифрового развития стал тогда Константин Носков. В январе 2020 года на эту должность заступил Максут Шадаев.

Также в Минцифры РФ произошли и кадровые перестановки. В ведомстве сообщили, что должность главы Федерального института цифровой трансформации образования займет заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмила Бокова.